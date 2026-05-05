От МиГ до F-16: украинские пилоты переходят на стандарты НАТО: подробности учений в Британии

© Архів

Украинские военные пилоты отходят от советских подходов к авиации и овладевают западной моделью управления полетами во время учебы в Великобритании.

Об этом сообщает Business Insider.

Перед тем, как сесть за штурвал истребителей F-16, украинские летчики проходят базовую подготовку в Великобритании под руководством Королевских воздушных сил (RAF). Учеба начинается с легких тренировочных самолетов Grob Tutor, после чего пилоты переходят к более сложным реактивным машинам.

По данным издания, десятки украинских пилотов уже прошли эту программу. Она включает не только летную подготовку и изучение английского языка, но изменение подхода к выполнению боевых задач.

«Мы учим их работать в западном стиле», — отметил главный инструктор программы, командир крыла RAF Том.

Другая философия полета

По его словам, ключевое отличие состоит в уровне автономности пилота. Если раньше украинские летчики действовали по четким указаниям, то теперь их учат самостоятельно принимать решения во время полета.

«Раньше им говорили: взлететь, выполнить задание и вернуться. Мы же учим их самим выбирать маршрут, руководить миссией и добиваться поставленных целей», — объяснил инструктор.

Украинские пилоты уже имеют базовые навыки управления летательными аппаратами, однако, по словам британских тренеров, главным вызовом является изменение мышления.

«Речь идет о перестройке мышления — как принимать решения в воздухе и нести ответственность за миссию», — отмечают в RAF.

Украинцы овладевают курсом в Британии перед обучением на истребителях F-16

С 2024 года Украина получает истребители F-16 от партнеров по НАТО и уже использует их для защиты воздушного пространства от ракетных и дроновых атак РФ, а также для ударов по позициям врага.

В общей сложности более 50 украинских пилотов уже завершили начальный курс в Великобритании и готовятся к дальнейшему обучению на современных боевых самолетах в США и Европе.

Несмотря на сложности, в частности, языковой барьер, украинские летчики активно адаптируются к новой системе подготовки.

«Мы понимаем, что наша обязанность — защищать страну, ее воздушное пространство и завершить эту войну», — сказал один из украинских пилотов.

