От МиГ до F-16: украинские пилоты переходят на стандарты НАТО: подробности учений в Британии
В Британии украинских летчиков учат не только летать, но и мыслить как пилоты НАТО.
Украинские военные пилоты отходят от советских подходов к авиации и овладевают западной моделью управления полетами во время учебы в Великобритании.
Об этом сообщает Business Insider.
Перед тем, как сесть за штурвал истребителей F-16, украинские летчики проходят базовую подготовку в Великобритании под руководством Королевских воздушных сил (RAF). Учеба начинается с легких тренировочных самолетов Grob Tutor, после чего пилоты переходят к более сложным реактивным машинам.
По данным издания, десятки украинских пилотов уже прошли эту программу. Она включает не только летную подготовку и изучение английского языка, но изменение подхода к выполнению боевых задач.
«Мы учим их работать в западном стиле», — отметил главный инструктор программы, командир крыла RAF Том.
Другая философия полета
По его словам, ключевое отличие состоит в уровне автономности пилота. Если раньше украинские летчики действовали по четким указаниям, то теперь их учат самостоятельно принимать решения во время полета.
«Раньше им говорили: взлететь, выполнить задание и вернуться. Мы же учим их самим выбирать маршрут, руководить миссией и добиваться поставленных целей», — объяснил инструктор.
Украинские пилоты уже имеют базовые навыки управления летательными аппаратами, однако, по словам британских тренеров, главным вызовом является изменение мышления.
«Речь идет о перестройке мышления — как принимать решения в воздухе и нести ответственность за миссию», — отмечают в RAF.
Украинцы овладевают курсом в Британии перед обучением на истребителях F-16
С 2024 года Украина получает истребители F-16 от партнеров по НАТО и уже использует их для защиты воздушного пространства от ракетных и дроновых атак РФ, а также для ударов по позициям врага.
В общей сложности более 50 украинских пилотов уже завершили начальный курс в Великобритании и готовятся к дальнейшему обучению на современных боевых самолетах в США и Европе.
Несмотря на сложности, в частности, языковой барьер, украинские летчики активно адаптируются к новой системе подготовки.
«Мы понимаем, что наша обязанность — защищать страну, ее воздушное пространство и завершить эту войну», — сказал один из украинских пилотов.