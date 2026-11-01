От мин и взрывоопасных предметов погибли более 500 человек: данные Минобороны

Мина

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В Украине с начала полномасштабной войны от мин и других взрывоопасных предметов пострадали 1757 человек. Из них 510 погибли, еще 1247 получили травмы.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины . В общей сложности ведомство верифицировало 1256 таких инцидентов.

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Среди пострадавших – пенсионеры, фермеры, водители, школьники, работники критической инфраструктуры и специалисты по разминированию. В результате этих инцидентов погибли 26 детей, еще 145 были ранены.

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Данные представили в ходе мероприятия, посвященного внедрению международного стандарта помощи пострадавшим от взрывоопасных предметов. Он предусматривает доступ к медицинским услугам, реабилитации, психологической и психосоциальной поддержке, финансовой и образовательной помощи.

В Минобороны также рассказали о механизме перенаправления пострадавших в профильные организации. По письменному согласию человека его данные могут передать организации, оказывающей необходимую поддержку.

С 2023 года благодаря этому механизму помощь получили 185 человек. Речь идет о лечении, реабилитации, перевозке, дистанционном обучении и содействии трудоустройству. Ориентировочная стоимость предоставленных услуг составляет около 3,4 млн грн.

Напомним, что в Сумской области из-за взрыва неизвестного предмета погибли двое 14-летних парней .

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