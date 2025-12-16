- Дата публикации
От мокрого снега до солнечных +9: какой погодой удивит Украину 16 декабря (карта)
Температура днем 1-6° тепла, в Закарпатье, Одесской области и в Крыму до 9°; в восточных областях днем от 2° мороза до 3° тепла.
В Украине во вторник, 16 декабря, облачно с прояснениями.
Ночью на Левобережье небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, на остальной территории, днем в Украине без осадков, сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
Ночью и утром в восточных, большинстве центральных, Запорожской областях, местами и в северной части туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью от 2° до 3° мороза, днем 1-6° тепла, на Закарпатье, Одесщине и в Крыму до 9°; в восточных областях ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
Какая погода в Киеве и области
В Киеве и области 16 декабря облачно с прояснениями. Без осадков.
По области ночью и утром местами туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура в Киеве ночью около 0°, днем 3-5° тепла.
По области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.
