От мокрого снега до солнечных +9: какой погодой удивит Украину 16 декабря (карта)

Декабрь / © unsplash.com

Реклама

В Украине во вторник, 16 декабря, облачно с прояснениями.

Ночью на Левобережье небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, на остальной территории, днем в Украине без осадков, сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

Ночью и утром в восточных, большинстве центральных, Запорожской областях, местами и в северной части туман.

Реклама

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью от 2° до 3° мороза, днем 1-6° тепла, на Закарпатье, Одесщине и в Крыму до 9°; в восточных областях ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Карта погоды на 16 декабря / © Укргидрометцентр

Какая погода в Киеве и области

В Киеве и области 16 декабря облачно с прояснениями. Без осадков.

По области ночью и утром местами туман.

Реклама

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в Киеве ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

По области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.

Ранее сообщалось, что, по оценкам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, хотя локальные длительные отключения света возможны, полностью обесточить Украину в этом году враг не сможет.