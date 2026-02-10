От морозов до дождей: где в Украине ожидать осадков и когда температура подскочит до "плюсов"

Потепление / © ТСН.ua

В Украине 10-12 февраля будет происходить смена погодных процессов. Во вторник, 10 февраля, центр холодного антициклона из Балтики будет перемещаться в Украину, обуславливая и холодную без осадков погоду.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

Лишь в Карпатах и на Закарпатье 10 февраля днем ждем небольшой мокрый снег и дождь.

Антициклон 11-12 февраля будет отходить в восточном направлении, открывая доступ к нам теплому воздуху с юго-запада.

Давление будет падать, мороз будет постепенно ослабевать на 5-12°, днем на западе и юге страны, 12 февраля в большинстве областей до оттепели.

На осадки рассчитываем таким образом: 11 февраля в Карпатах и Закарпатье, 12 февраля в западных и северных областях местами небольшой дождь с мокрым снегом.

Накануне синоптик Наталья Диденко предупреждала о том, что погода в Киеве резко изменится.