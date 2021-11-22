От морозов со снегом до потепления с дождями: прогноз погоды в Украине на 22-28 ноября

От морозов со снегом до потепления с дождями: прогноз погоды в Украине на 22-28 ноября

Первая половина недели будет холодной.

На этой неделе, 22-28 ноября, погода в Украине будет разной – от похолодания с мокрым снегом до потепления с дождями ближе к выходным.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня, 22 ноября, в стране будет без существенных осадков, лишь днем в большинстве западных областей ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9°, на юге до 14°.

Во вторник, 23 ноября, в южной и восточной частях страны небольшие осадки преимущественно в виде дождя, в Карпатском регионе мокрый снег, на остальной территории небольшой мокрый снег и дождь. 24 ноября преимущественно без осадков. Температура ночью 23 ноября от 3° тепла до 3° мороза, на юге и юго-востоке 1-7° тепла, в северной части, 24 ноября в Украине 0-6° мороза, днем 1-6° тепла (на севере и северо-востоке около 0°), на юге страны 4-10° тепла.

25 ноября в Украине будет сухо. Температура ночью 0-6° мороза, днем 1-6° тепла. 26-28 ноября придут осадки - временами небольшие дожди, ночью, кроме юга, с мокрым снегом. Температура ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем 3-8° тепла, в южной части ночью 1-6° тепла, днем 7-13°, в Карпатах мокрый снег, температура ночью и днем около 0°.

В Киеве понедельник будет облачным, но сухим. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 6-8° тепла. 23-24 ноября осадки в столице также маловероятны, лишь ночью 23 ноября местами небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла. 25-26 ноября в Киеве будет сухо, а на выходных, 27-28 ноября, следует ожидать потепление и осадки в виде дождя.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.

Читайте также: