От неизвестного вещества, которое распылили в Житомирском медицинском университете, пострадали студенты

От неизвестного вещества, которое распылили в Житомирском медицинском университете, пострадали студенты

Какое вещество разбрызгали, пока неизвестно. Кто это сделал, выясняет полиция.

Переполох с эвакуацией и пострадавшими в Житомирском медицинском университете.

Об этом сообщают журналисты ТСН.

Неизвестные около десяти утра разбрызгали там едкий газ. В общем две сотни студентов и преподавателей пришлось экстренно эвакуировать. Два человека забрали в больницу, еще шестерым медицинскую помощь оказывали медики "скорой".

Все случилось на входе в заведение. Студенты, пришедшие на занятия, внезапно почувствовали едкий запах в холле. Две девушки начали терять сознание — преподаватели сразу вызвали скорую и спасателей.

Какое вещество разбрызгали, пока неизвестно. Кто это сделал, выясняет полиция.

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