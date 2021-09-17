От неизвестного вещества, которое распылили в Житомирском медицинском университете, пострадали студенты

Какое вещество разбрызгали, пока неизвестно. Кто это сделал, выясняет полиция.
Переполох с эвакуацией и пострадавшими в Житомирском медицинском университете.
Об этом сообщают журналисты ТСН.
Неизвестные около десяти утра разбрызгали там едкий газ. В общем две сотни студентов и преподавателей пришлось экстренно эвакуировать. Два человека забрали в больницу, еще шестерым медицинскую помощь оказывали медики "скорой".
Все случилось на входе в заведение. Студенты, пришедшие на занятия, внезапно почувствовали едкий запах в холле. Две девушки начали терять сознание — преподаватели сразу вызвали скорую и спасателей.
Какое вещество разбрызгали, пока неизвестно. Кто это сделал, выясняет полиция.