От некоторых тел почти ничего не осталось: прокуратура о деталях удара по "Эпицентру" в Харькове

Жертвами ударов России по гипермаркету в Харькове может быть не менее 18 человек. По состоянию на утро 27 мая официально известно о 16 погибших.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его словам, 11 тел погибших уже обнаружили спасатели. Кроме того, в милицию поступило семь заявлений от родственников пропавших без вести. Пока судьба этих людей неизвестна.

"Всего, благодаря видео из изъятых прокурорами камер наблюдения, сочтено, что в эпицентре взрыва и в эпицентре пожара в гипермаркете находилось около 20 человек. То есть плюс-минус цифры сходятся", — подчеркнул он.

По словам Чубенко, сейчас осмотр продолжается, но необходимо время, чтобы найти другие тела. Поскольку территория магазина очень велика. Кроме того, после ударов возник сильный пожар.

"Тела очень тяжело искать на этом пепле. К тому же от некоторых тел почти ничего не осталось. Это небольшие фрагменты", — добавил Дмитрий Чубенко.

Как сообщалось, сегодня, 27 мая, в Харькове объявили день траура по погибшим в "Эпицентре". оккупанты ударили бомбами по гипермаркету в субботу, 25 мая.

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