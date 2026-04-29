От Непала до Беларуси: названы топ-7 стран, чьи граждане чаще всего погибают за Путина
В рядах армии РФ идентифицировали более 28 тысяч иностранцев.
В Украине в плену находятся граждане 48 стран, воевавших на стороне русской армии.
Об этом сообщил секретарь Координационного штаба по обращению с военнопленными, генерал Дмитрий Усов, передает «Интерфакс-Украина».
«По состоянию на сегодняшний день у нас в плену представлены граждане 48 стран. Это сотни (людей — Ред.), даже не десятки», — сказал Усов.
В списке топ-7 стран, чьих граждан больше всего:
Таджикистан;
Узбекистан;
Беларусь;
Казахстан;
Азербайджан;
Непал;
Кыргызстан.
По словам генерала, динамика попадания в плен воюющих на стороне РФ иностранцев растет. Усов также добавил, что в настоящее время удалось идентифицировать более 28 тысяч человек, присоединившихся к российской армии воевать против Украины.
«Сейчас мы уже имеем цифру 28 391. И она растет. Хочу еще раз обратить внимание, это та цифра, которая непосредственно известна как определенные персональные данные. То есть мы оперируем конкретными фамилиями, именами, отчеством и гражданством», — сказал он.
По данным разведки, 136 стран представлены непосредственно в рядах вооруженных сил РФ.
«И мы это считаем без участия регулярной армии КНДР, представленной цифрой 14 тыс.», — уточнил Усов.
По данным ГУР, по меньшей мере, 5149 иностранцев погибли в войне против Украины.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области в плен в ВСУ попал гражданин Ирака. В этой же области в плен попал легкоатлет из Кении.