ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
125
Время на прочтение
1 мин

От Непала до Беларуси: названы топ-7 стран, чьи граждане чаще всего погибают за Путина

В рядах армии РФ идентифицировали более 28 тысяч иностранцев.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Пленные иностранцы / © скриншот с видео

В Украине в плену находятся граждане 48 стран, воевавших на стороне русской армии.

Об этом сообщил секретарь Координационного штаба по обращению с военнопленными, генерал Дмитрий Усов, передает «Интерфакс-Украина».

«По состоянию на сегодняшний день у нас в плену представлены граждане 48 стран. Это сотни (людей — Ред.), даже не десятки», — сказал Усов.

В списке топ-7 стран, чьих граждан больше всего:

  • Таджикистан;

  • Узбекистан;

  • Беларусь;

  • Казахстан;

  • Азербайджан;

  • Непал;

  • Кыргызстан.

По словам генерала, динамика попадания в плен воюющих на стороне РФ иностранцев растет. Усов также добавил, что в настоящее время удалось идентифицировать более 28 тысяч человек, присоединившихся к российской армии воевать против Украины.

«Сейчас мы уже имеем цифру 28 391. И она растет. Хочу еще раз обратить внимание, это та цифра, которая непосредственно известна как определенные персональные данные. То есть мы оперируем конкретными фамилиями, именами, отчеством и гражданством», — сказал он.

По данным разведки, 136 стран представлены непосредственно в рядах вооруженных сил РФ.

«И мы это считаем без участия регулярной армии КНДР, представленной цифрой 14 тыс.», — уточнил Усов.

По данным ГУР, по меньшей мере, 5149 иностранцев погибли в войне против Украины.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области в плен в ВСУ попал гражданин Ирака. В этой же области в плен попал легкоатлет из Кении.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
125
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie