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От ночных морозов до дневных 20° тепла: какой будет первая неделя ноября

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От ночных морозов до дневных 20° тепла: какой будет первая неделя ноября

Фото: УНИАН

Ближе к концу недели ожидаются дожди.

Первая неделя ноября в Украине в начале будет сухой и солнечной, а в конце дождливой.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, ближайшие двое суток в стране будет преобладать антициклон, а температура будет испытывать колебания.

Так, 1-2 ноября в Украине будет преимущественно без осадков, ночью и утром в западных областях местами туман. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на западе и крайнем юге страны 3-8° тепла, днем 7-12°, в западных и юго-западных областях 13-18°, 1 ноября на Прикарпатье, 2 ноября в Одесской области до 20°.

3-4 ноября в Украине, кроме западных областей, ожидаются небольшие дожди, днем в северных и центральных областях умеренные дожди. Температура ночью 3-10° тепла, днем 6-11°, на юге страны и на Закарпатье до 15°.

Напомним, ранее народный синоптик Стас Щедрин сообщил, что после 4-6 ноября в Украине резко похоладеет, а также вернутся осадки в виде дождей и даже снега.

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