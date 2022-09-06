От заморозков до 18-23° тепла: прогноз погоды в Украине на вторник, 6 сентября

Во вторник, 6 сентября, в Украине будет сухая погода, ночью заморозки, днем воздух в разных регионах прогреется до 13-23° тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 6 сентября в стране будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 13-18°, на Закарпатье и крайнем юге 20-23°.

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В Киеве 6 сентября будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 15-17°. Днем 6-8 сентября в столице и области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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