От ночных заморозков до потепления: прогноз погоды в Украине на выходные, 24-25 сентября

В выходные, 24-25 сентября, в Украине будут с ночными заморозками, однако в воскресенье днем ожидается потепление.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Заморозки снова готовятся щипать за щеки остатки овощей, деревьев, кустарников и астры на огородах и клумбах. В ближайшую ночь дожди, которые что-то слишком в последнее время увлеклись осенним дождевым имиджем, наконец-то будут отступать от западных областей Украины, а в воскресенье сухая погода охватит все области. Поэтому в ближайшую ночь заморозки ожидаются в западных областях, а в ночь на воскресенье они распространятся до севера Украины и центральных областей, кроме Днепропетровской области", — прогнозирует Диденко.

Что касается осадков, то, по словам синоптика, 24 сентября дожди местами еще пройдут на севере, в центре, на востоке и юге. В западных областях – без осадков. 25 сентября в Украине существенных осадков не ожидается.

24 сентября на востоке и северо-востоке северо-западный ветер может достигать сильных значений, осторожно. В субботу дневная температура воздуха будет составлять в большинстве областей 11-16° тепла. В воскресенье в Украине потеплеет, ожидается 14-17°, в южной части 15-20°.

В Киеве в субботу, 24 сентября, есть вероятность небольшого дождя, порывистого северо-западного ветра, и температура воздуха не будет превышать 12-13°. А вот днем 25 сентября в столице потеплеет до 15-17° (ночные заморозки возможны разве что в окрестностях и по области), западный ветер ожидается незначительным, ласковым, и, наконец, не будет дождя.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года. А народный синоптик рассказал, когда в Украину придет потепление.

Читайте также: