От обстрелов оккупантами Киева пострадали 29 детей, четверо из них погибли

Оккупанты убивают гражданских людей, в том числе и детей, обстреливая населенные пункты Украины.
В результате обстрелов оккупантами Киева от начала полномасштабного наступления РФ на Украину пострадали 29 детей, 4 из них погибли.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.
"В результате военных действий в городе пострадали 29 детей, из них 4 погибли. Враг отнял их право на счастливое детство. Мы обещаем, что построим и восстановим нашу страну, ведь наши дети должны жить в мире, который не знает, что такое жестокость, боль, насилие и война", — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине за 97 дней широкомасштабной войны жертвами российских оккупантов стали 689 детей, из них 243 - погибли.
Читайте также:
- "Россия украла у них родителей и дома": в результате вторжения РФ 139 детей в Украине до сих пор — в розыске
- Оккупанты депортировали в РФ более 210 000 украинских детей — Денисова
- На временно оккупированной Херсонской области военные РФ массово и жестоко насилуют детей на глазах у родителей — Денисова