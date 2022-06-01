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От обстрелов оккупантами Киева пострадали 29 детей, четверо из них погибли

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От обстрелов оккупантами Киева пострадали 29 детей, четверо из них погибли

Фото: ТСН.ua

Оккупанты убивают гражданских людей, в том числе и детей, обстреливая населенные пункты Украины.

В результате обстрелов оккупантами Киева от начала полномасштабного наступления РФ на Украину пострадали 29 детей, 4 из них погибли.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"В результате военных действий в городе пострадали 29 детей, из них 4 погибли. Враг отнял их право на счастливое детство. Мы обещаем, что построим и восстановим нашу страну, ведь наши дети должны жить в мире, который не знает, что такое жестокость, боль, насилие и война", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине за 97 дней широкомасштабной войны жертвами российских оккупантов стали 689 детей, из них 243 - погибли.

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