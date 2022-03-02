От обстрелов российских военных в Украине погиб 21 ребенок, еще 55 травмированы — омбудсмен

Омбудсмен призвала международное сообщество и правозащитников закрыть небо в Украине от российской вражеской авиации.
Ситуация в Украине остается напряженной. По состоянию на 13:00 2 марта российские оккупанты продолжают использовать тяжелое оружие и уничтожать гражданское население. С начала вторжения Российской Федерации в Украину, по результатам анализа информации из разных источников, погиб 21 ребенок еще 55 детей пострадали.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.
Она отметила, что оккупанты разрушили инфраструктуру городов: Киева, Ирпеня, Харькова, Мариуполя, Житомира, Херсона и населенного пункта Васильевка Запорожской области.
"Во время ракетного удара оккупантов пострадал роддом в г. Житомире. В то же время российские войска продолжают обстрел мирного населения Запорожской области. Вчера в 9:00 российско-оккупационные войска обстреляли центр населенного пункта Васильевка, Запорожской области. Снаряды прилетели во двор местной школы", — говорится в сообщении.
Омбудсмен отметила, что Харьков и Херсон продолжают оставаться под мощными обстрелами российских войск.
"Сегодня ночью в результате воздушного удара в г. Житомире погиб один ребенок и пострадало 6 детей. Они были спасены из подвалов полуразрушенных домов. Своими действиями вооруженных сил Российской Федерации продолжают цинично нарушать основные права детей – право на жизнь и здравоохранение, гарантированные каждому ребенку в мире Конвенцией ООН о правах ребенка", — отметила она.
Людмила Денисова призвала международное сообщество и правозащитников отреагировать на циничные действия армии РФ и закрыть воздушное пространство Украины от вражеской авиации.
"Части этих смертей можно было избежать в случае установления бесполетной зоны над Украиной. Призываю международное сообщество и международные правозащитные организации поддержать инициативу по закрытию украинского неба от истребителей врага", — подчеркнула она.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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