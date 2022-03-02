От обстрелов российских военных в Украине погиб 21 ребенок, еще 55 травмированы — омбудсмен

От обстрелов российских военных в Украине погиб 21 ребенок, еще 55 травмированы — омбудсмен

Омбудсмен призвала международное сообщество и правозащитников закрыть небо в Украине от российской вражеской авиации.

Ситуация в Украине остается напряженной. По состоянию на 13:00 2 марта российские оккупанты продолжают использовать тяжелое оружие и уничтожать гражданское население. С начала вторжения Российской Федерации в Украину, по результатам анализа информации из разных источников, погиб 21 ребенок еще 55 детей пострадали.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что оккупанты разрушили инфраструктуру городов: Киева, Ирпеня, Харькова, Мариуполя, Житомира, Херсона и населенного пункта Васильевка Запорожской области.

"Во время ракетного удара оккупантов пострадал роддом в г. Житомире. В то же время российские войска продолжают обстрел мирного населения Запорожской области. Вчера в 9:00 российско-оккупационные войска обстреляли центр населенного пункта Васильевка, Запорожской области. Снаряды прилетели во двор местной школы", — говорится в сообщении.

Омбудсмен отметила, что Харьков и Херсон продолжают оставаться под мощными обстрелами российских войск.

"Сегодня ночью в результате воздушного удара в г. Житомире погиб один ребенок и пострадало 6 детей. Они были спасены из подвалов полуразрушенных домов. Своими действиями вооруженных сил Российской Федерации продолжают цинично нарушать основные права детей – право на жизнь и здравоохранение, гарантированные каждому ребенку в мире Конвенцией ООН о правах ребенка", — отметила она.

Людмила Денисова призвала международное сообщество и правозащитников отреагировать на циничные действия армии РФ и закрыть воздушное пространство Украины от вражеской авиации.

"Части этих смертей можно было избежать в случае установления бесполетной зоны над Украиной. Призываю международное сообщество и международные правозащитные организации поддержать инициативу по закрытию украинского неба от истребителей врага", — подчеркнула она.