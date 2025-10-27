От обвинений к примирению: Игорь Коломойский и генпрокурор близки к мирному урегулированию

Игорь Коломойский / © ТСН.ua

Во время громкого брифинга, проведенного в июле на фоне кризиса с НАБУ/САП, генеральный прокурор Руслан Кравченко, фактически обвинив Игоря Коломойского в совершении преступления, заявил:

«Я, мне интересно, я сейчас хочу поднять вопрос, а что с этими делами, которые годами расследуются и ничего не делается? Например, исследовали вопросы с Нацбанком, информацию, какие у нас дела есть, предоставление помощи ПриватБанку из государственного бюджета 5 млрд дол, которые затем Коломойским были розданы как кредиты».

Эти слова мгновенно разошлись в СМИ и создали в обществе ясное впечатление: «Все давно известно, виновные найдены».

Игорь Валерьевич в присущей ему манере не оставил это без реакции и обратился в суд, требуя опровержения. И вот в отзыве на иск сам Офис генерального прокурора заявляет, что генпрокурор не утверждал о совершении Игорем Коломойским каких-либо преступлений, а именно:

– «…Генеральный прокурор не утверждал о нарушении истцом норм законодательства, не указывал на якобы доказанные обстоятельства совершения им уголовных правонарушений. Такие доводы истца противоречат смыслу высказывания Генерального прокурора»;

– «…во время брифинга Генеральный прокурор не утверждал о виновности Коломойского И.В. в совершении каких-либо уголовных правонарушений или о наличии обвинительных приговоров в отношении него».

Выходит, прокуратура фактически признает, что Коломойский не совершал никаких преступлений, а значит, по логике самой прокуратуры, предварительные громкие заявления ее руководителя не соответствовали действительности.

По словам Игоря Коломойского, конфликт можно считать исчерпанным, если генеральный прокурор публично озвучит вышеуказанные фрагменты отзыва Офиса генерального прокурора.

Интересно, что ранее на обращение бизнесмена с просьбой объяснить ситуацию прокуратура отвечала общими фразами о «тайне досудебного расследования» и «презумпции невиновности». Теперь же, когда дело дошло до суда, те же принципы вдруг приобрели конкретное содержание: виновность не доказана, преступление не установлено, утверждение — не утверждение.

Поэтому у нас есть уникальный прецедент: Офис генерального прокурора признал, что его руководитель не имел в виду того, что сказал. Об этом сообщил адвокат Игоря Коломойского Александр Лысак.

Ранее сообщалось, что судьи большой палаты Верховного Суда встали на защиту Игоря Коломойского.