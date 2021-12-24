От оттепели до сильных морозов: прогноз погоды в Украине на трехдневные выходные, 25-27 декабря

От оттепели до сильных морозов: прогноз погоды в Украине на трехдневные выходные, 25-27 декабря

Ночью в некоторых регионах с воскресенья температура снизится до 14° мороза.

Погода в последние выходные этого месяца и 2021 года, которых по случаю Рождества западного обряда будет три, 25-27 декабря, будет разная — в субботу ожидается оттепель, а с воскресенья к нам снова вернутся морозы.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра, 25 декабря, в стране будет идти снег, местами с дождем, на Закарпатье и Прикарпатье местами значительные осадки, лишь в южной части днем без существенных осадков. На дорогах страны местами гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, ночью в большинстве областей, днем в восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5°, на востоке страны 5-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части ночью около 0°, днем 3-8° тепла. В Карпатах сильный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метель, температура в течение суток 1-6° мороза.

В воскресенье, 26 декабря, и понедельник, 27 декабря, также ожидается снег, на Закарпатье и юге страны с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега, в северных, Ровенской и Волынской, 27 декабря и в большинстве центральных и восточных областей без осадков. На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный с переходом на восточный, на юге и востоке страны северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза, в северной части, 27 декабря в Украине, кроме юга и Закарпатья, ночью 9-14° мороза, днем 3-8° мороза, на Закарпатье и юге страны ночью. днем от 3° мороза до 2° тепла (ночью 27 декабря 2-7° мороза).

В Киеве в субботу также будет идти снег (днем местами). На дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

26-27 декабря в столице будет без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12° мороза, днем 4-6° мороза.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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