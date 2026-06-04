От памятника XIX века остались руины: РФ стерла с лица земли украинский храм-символ (фото)

В Юнаковке русские войска разрушили храм XIX века

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В селе Юнаковка в Сумской области российские обстрелы уничтожили Храм Рождества Пресвятой Богородицы — один из самых ценных архитектурных памятников региона и выдающийся образец украинского храмового классицизма.

Об этом сообщают «Кордон медіа» и архитектор Игорь Титаренко. А 47-я отдельная механизированная бригада «Магура» обнародовала фото разрушенного россиянами храма.

История храма

Храм был построен еще в 1806 году, а его строительство длилось 13 лет. Святыня пережила революции, две мировые войны и более двух веков истории. Долгое время здание находилось на реставрации.

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Храм Рождества Пресвятой Богородицы, 1914 год

До начала полномасштабной войны богослужения проводились в подвальной части храма — в так называемой зимней церкви.

Во время полномасштабного вторжения российские войска неоднократно обстреливали святыню. После очередных ударов от исторического сооружения фактически остались только развалины.

Храм-символ региона

Храм был настолько знаковым для региона, что его изображение использовалось на гербе Сумского района.

Юнаковка уже долгое время находится под постоянными обстрелами. По данным местных источников, село находится под огневым контролем российских войск с августа 2025 года, а также там фиксировали присутствие вражеской пехоты.

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Уничтожение храма стало очередной потерей культурного и исторического наследия Украины из-за российской агрессии.

Напомним, 4 июня российские войска нанесли удар по центральной части Ямпольской громады. В результате атаки погибли два человека, еще четверо гражданских пострадали.

Ранее говорилось, что РФ усиливает воздушные атаки и придумала, как обходить системы ПВО.

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