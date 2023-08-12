От педагогов требуют вернуть безосновательно полученные 6500 грн: МОН угрожает судом

Учителям и ученым, безосновательно получившим 6 500 гривен от государства в начале полномасштабного вторжения, предлагают срочно вернуть эту денежную помощь.

Письмо с этим требованием Министерство образования и науки разослало в подчиненные заведения, сообщают "Українські новини".

В начале марта 2022 года правительство расширило программу "єПідтримка", добавив к ней возможность получения разовой денежной помощи в размере 6 500 гривен для тех, кто потерял зарплату или доход из-за российского вторжения.

Некоторые работники бюджетных учреждений, в частности, педагоги, зарплаты которым продолжали начислять в полном объеме, безосновательно воспользовались такой возможностью. Позже их обязали вернуть полученные деньги.

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По информации Минэкономики, по состоянию на 29 июня 2023 средства не вернули 3 247 работников бюджетных учреждений сферы науки и образования.

В письме отмечается, что МОН и Минэкономики составили перечень педагогов и ученых, которые должны "срочно и в полном объеме вернуть неправомерно полученную помощь в размере 6 500 гривен". Эти деньги планируют перечислить в резервный фонд государственного бюджета, откуда они будут направлены на нужды национальной безопасности и обороны.

"В случае невозвращения безосновательно полученных бюджетных средств Минэкономики будет вынуждено обратиться в суд", – говорится в письме Минобразования, датированном 13 июля.

Напомним, Кабинет министров в июле 2023 г. внес изменения в порядок назначения выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц.

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