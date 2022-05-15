От похолодания до жарких +29°: прогноз погоды в Украине на неделю, 16-22 мая

От похолодания до жарких +29°: прогноз погоды в Украине на неделю, 16-22 мая

Неделя, 16-22 мая, в Украине будет с пестрой погода — от похолодания и ночных +3° до жарких +29°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, в понедельник, 16 мая, в стране будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 16°, днем 17-22°, на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье до 26°. 17 мая днем в западных, северных и центральных областях небольшие, в Карпатах умеренные, кратковременные дожди, местами грозы. на остальной территории без осадков. Температура ночью 5-11°, на юго-западе страны до 16°, днем 14-20°, на юге страны 21-26°, в Одесской области до 29°.

18 мая в Украину придет похолодание. Ночью в южной и восточной части ожидаются умеренные дожди, днем в большинстве областей Украины небольшие дожди, местами грозы. Температура ночью 3-9° тепла, днем 11-17°, в южной части ночью 7-13°, днем 15-21°.

19-20 мая в Украине будет преимущественно без осадков, температура ночью 2-8° тепла, днем 13-19°, на западе страны и в Одесской области 18-24°. На выходных, 21-22 мая, в стране ощутимо потеплеет, однако будут идти кратковременные дожди, грозы (21 мая на востоке и юге страны без осадков). Температура ночью 4-9°, в западных областях, 22 мая в Украине 7-12°, днем 17-23°.

В Киеве 16 мая также будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем около 20°. 17-18 мая в столице посвежеет. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура 17 мая ночью 9-11°, днем 15-17°, 18 мая ночью 5-7°, днем 13-15°. С пятницы, 20 мая, в Киеве начнет теплеть, а на выходных, 21-22 мая, температура воздуха днем прогреется до 18-22°. На выходных в столице также возможны кратковременные дожди.

Напомним, ранее доктор географических наук Светлана Бойченко отметила, что в этом году майская погода будет теплее прошлогодней. В мае украинцев ждут дожди, из-за чего прихода раннего лета ожидать не стоит, пишет "УНИАН".

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