Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

От Польши требуют объяснений по Украине и взрывы в Днепре: главные новости ночи 23 сентября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
4965
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
От Польши требуют объяснений по Украине и взрывы в Днепре: главные новости ночи 23 сентября 2023 года

Взрыв

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 22 сентября 2023:

  • В Днепре и Запорожье прогремели взрывы — СМИ Читать далее –>
  • США требуют от Польши разъяснений поддержки Украины — Bloomberg Читать далее –>
  • Россияне атаковали остров Змеиный, когда там находилась съемочная группа ТСН .
  • Тарнавский рассказал, когда произойдет наибольший прорыв в контрнаступлении Читать далее –>
  • Россия уже использовала все резервы, чтобы остановить продвижение ВСУ — Буданов Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
4965
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация