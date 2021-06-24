От популярного ресторана в центре Тернополя остались головешки: фото и видео

Огонь охватил деревянную пристройку на площади 500 кв.м, тушили пожар почти два часа.
В четверг, 24 июня, в результате пожара была уничтожена деревянная пристройка популярного в Тернополе этнобара "Коловорот" на улице Чорновола. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, вызов на место происшествия поступил в 9.40, а ликвидировать пожар удалось только в 11.26.
Возгорание получило высокий уровень опасности, поэтому к ликвидации пожара были привлечены все подразделения ДСНС Тернополя — 41 человек и 10 единиц пожарной техники. Огонь был таким мощным, что перекинулся на соседнее офисное здание, из которого пришлось эвакуировать 300 человек.
В результате пожара пострадавших и жертв не было. Его причины выясняются.
Напомним, ранее правоохранителям стали известны новые подробности взрыва и пожара в многоэтажке в селе Белогородке под Киевом. Квартиру 47-летнего мужчину подожгли, чтобы скрыть следы жестокого убийства.