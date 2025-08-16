От портфеля до формы: сколько стоит собрать первоклассника в школу в 2025 году

Школьники

Реклама

Приближается начало нового учебного года, и пора родителям задуматься над покупкой необходимых вещей своим школьникам. Первоклассникам понадобится немало канцелярских изделий, поскольку придется все собирать с нуля. Плюс расходы включают одежду и обувь.

Сайт Новости.LIVE подсчитал, сколько стоит собрать ребенка в первый класс в 2025 году.

Расходы на канцелярию

Тетради, ручки, обложки на книги, рюкзак, пенал, настольный набор… Список необходимых товаров достаточно широк. Мы ориентировались на средние цены в Украине, но стоимость этих предметов может сильно варьироваться в зависимости от города, производителя, магазина и даже времени шопинга.

Реклама

Плюс в подсчете использованы цены без скидок, поэтому родителям удастся сэкономить на канцелярии для первоклассника при мониторинге выгодных предложений. Проанализировав стоимость минимального набора школьника в 2025 году, удалось выяснить, что средние затраты на принадлежности в августе составят ориентировочно 3 329 грн.

Очевидно, что большинство товаров можно приобрести дешевле, если провести мониторинг цен. К примеру, на рынках портфели продают за 1000-1500 грн в среднем, но мы брали ориентировочную стоимость качественного изделия. При потребности на школьный рюкзак можно потратить более 3000 грн., он способен прослужить даже два года.

Также сэкономить удастся на тетрадях, ручках, фломастерах и настольных наборах. Но минимальные цены не гарантируют, что вещи продержатся долго. Особенно если речь идет об использовании активными первоклассниками — детьми в возрасте 5-7 лет.

Средняя стоимость набора для первоклассника — 3 329 грн: что туда входит

Реклама

Портфель — 1850 грн;

набор настольный — 350 грн;

пенал — 250 грн;

пластилин — 125 грн;

набор цветных карандашей — 120 грн/уп.;

краски для рисования — 110 грн;

набор тетрадей на 18 страниц — 100 грн;

папка для тетрадей — 109 грн;

набор шариковых ручек — 96 грн/уп.;

набор фломастеров — 99 грн/уп.;

дневник — 99 грн;

альбом для рисования — 50 грн;

обложки для учебников — 47 грн/уп.;

обложки для тетрадей — 20 грн/уп.

Расходы на одежду и обувь

По крайней мере, на первый звонок родителям придется купить новую одежду. Мальчикам, например, понадобятся рубашка, брюки, пиджак и выходные туфли, девочкам — блузка, юбка и праздничная обувь. Также школьникам нужна специальная одежда для физкультуры: спортивный костюм и кроссовки.

Подсчитав общую стоимость товаров, получилось, что средние затраты на мальчика немного больше, чем на девочку. Например, исходный образ первоклассника будет стоить его родителям ориентировочно 3400 грн, а первокласснице — около 2500 грн. Если купить платье вместо блузки и юбки, удастся сэкономить несколько сотен.

Как результат, одежду и обувь для мальчика потянут на 7000 грн. в среднем, для девочки — на 5900 грн. Подытожив общие расходы, выходит, что родители должны отдать магазинам от 9000 до 10 500 грн (в зависимости от пола ребенка) в августе 2025 года. Это ориентировочная сумма, которая может увеличиться или снизиться по желанию самих покупателей.

Напомним, Минздрав предоставил рекомендации, как справиться со стрессом у детей перед началом нового учебного года.