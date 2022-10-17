От потепления до дождей и снега: прогноз погоды в Украине на неделю, 17-23 октября

По прогнозам синоптиков, неделя, 17-23 октября, будет разной — от теплого начала до похолодания со среды-четверга.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, 17-18 октября в стране будет сухо и преимущественно солнечно. В западных, центральных и восточных областях ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью от 3° до 2° мороза, на крайнем западе и юге страны 3-8° тепла, днем 13-18°, в западных областях местами до 22°, на севере Левобережья 10-14°.

А вот в среду-четверг, 19-20 октября, как пишет синоптик Наталья Диденко, в Украину придут дожди и похолодание. В Карпатах 20 октября возможен снег, атмосферные холодные фронты с северо-запада Европы принесут существенное похолодание. Дожди и прохладная погода продержатся в Украине и 21-23 октября.

Однако, как отмечает синоптик, это похолодание еще неокончательное. "Это грядущее похолодание еще неокончательное, потепление в октябре еще будет", — отмечает Диденко.

В Киеве, по ее прогнозу, понедельник и вторник будут солнечными, яркими и теплыми. А вот в среду в столице увеличится облачность, влажность, пройдет небольшой дождь, начнет снижаться температура воздуха. И уже в четверг днем ожидается только 7-9° тепла.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опровергли фейк касательно прогнозов о чрезвычайно суровой зиме. В то же время заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух сообщила, что зима в этом году в Украине ожидается теплой.

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