От повторных обстрелов РФ пострадали 2 энергетических предприятия ДТЭК Энерго: есть погибшие и раненные среди работников

В настоящее время известно о семи раненых работниках энергетических предприятий.

Сегодня, 18 октября, Россия продолжила наносить массированные террористические удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Утром от российских обстрелов повторно пострадали два энергетических предприятия ДТЭК Энерго.

Об этом сообщают на сайте компании.

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По предварительной информации,есть семь раненных. Они доставлены в медучреждения.

К сожалению, от полученных тяжелых травм один из раненных скончался в автомобиле скорой помощи.

"Энергетическое оборудование получило серьезные повреждения. После прекращения обстрелов работники предприятий смогут приступить к работе по ликвидации последствий и возобновлению работы. В целях безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники. Все остальные работают в удаленном режиме", — сообщают в ДТЭК.

Атака РФ на энергетические объекты Украины 18 октября:

Напомним, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры в Житомире. Поэтому 11 населенных пунктов остались без света.

В результате российского ракетного удара по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре возникли перебои с электро и водоснабжением в отдельных районах Днепра, Синельниково, Васильковки, Новомосковска, Павлограда.

Около 9 утра сегодня, 18 октября, в Киеве во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов. Произошло попадание в объект энергосбережения на Левом берегу Киева.

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