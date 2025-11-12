Светлана Гринчук / Источник: Facebook-страница Гринчук / © Facebook

Светлана Гринчук- одна из заметных фигур в украинской власти за последние годы.

Ее карьерный путь развивался от преподавателя университета до ключевых должностей в Министерствах защиты окружающей среды и энергетики.

В ноябре 2025 года Гринчук стала фигуранткой громкого скандала о масштабной схеме «откатов» в государственном секторе энергетики, который еще больше привлек внимание общества к ее персоне.

ТСН.ua собрал все известные факты о Светлане Гринчук и ее жизни.

Образование и жизненный путь

Светлана Васильевна Гринчук (девичья фамилия Иванова) родилась 11 ноября 1985 года в Черновцах, где провела детские и школьные годы. Ее семейное происхождение остается частным, а сама министр избегает публичных упоминаний о родных. В 2008 году она закончила Черновицкий торгово-экономический институт, где училась по специальности «Финансы» и получила квалификацию магистра финансов.

Светлана Гринчук / Источник: Facebook-страница Гринчук / © Facebook

С мая 2009 года по май 2012 года училась в аспирантуре Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Национальной академии аграрных наук Украины, где в 2013 году Гринчук защитила кандидатскую диссертацию на тему «Развитие ипотеки в сельском хозяйстве Украины». В мае 2014 года Гринчук получила научную степень кандидата экономических наук по специальности деньги, финансы и кредит.

Училась в Университетском институте профессиональной подготовки «Менеджмент и управление предприятием» (IUP Management et Gestion des Entreprises) Университета Оверни (Университет Клермон-Ферран-1) во Франции.

От Минприроды к Министерству энергетики Украины

Светлана Гринчук начала свой профессиональный путь в 2008 году как преподаватель финансового факультета Киевского национального торгово-экономического университета.

С 2012 года она перешла к научной деятельности, став сотрудником ННЦ «Институт аграрной экономики» НААНУ.

В 2015 году ее карьера сменилась на государственную службу, где она заняла должность главного специалиста в Департаменте по вопросам безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей природной среды и агропромышленного комплекса, в Секретариате Кабинета Министров Украины.

С 2016 по 2019 год Гринчук занимала должность директора департамента по вопросам изменения климата и сохранения озонового слоя в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Светлана Гринчук / Источник: Facebook-страница Гринчук / © Facebook

Во время работы в ведомстве она занималась ратификацией и имплементацией Парижского климатического соглашения и обеспечением выполнения Украиной международных обязательств по Киотскому и Монреальскому протоколам.

В 2019 году Светлана Гринчук занимала должность советника по вопросам экологии при премьер-министре Алексее Гончаруке, а в 2020 году стала советником по аналогичным вопросам в Министерстве финансов Украины. В 2021 году она основала и возглавила общественную организацию «И Эс Джи Ассоциация Украины».

В 2022 году Гринчук стала заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. На этой должности она отвечала за европейскую интеграцию министерства, включая формирование политики и выполнение обязательств Украины в части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Светлана Гринчук / Источник: Facebook-страница Гринчук / © Facebook

В сентябре 2023 года она перешла на должность заместителя Министра энергетики Украины Германа Галущенко, а уже в сентябре 2024 года Верховная Рада проголосовала за ее назначение Министеркой защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Однако, в 2025 году в новом правительстве премьера Юлии Свириденко Гринчук снова вернулась в энергетическую сферу, заменив Германа Галущенко на должности Министра энергетики Украины.

В ноябре 2025 года Гринчук подала заявление об отставкес этой должности на фоне расследования НАБУ по коррупции в энергетике, к которой был причастен Тимур Миндич.

Заявление Светланы Гринчук / Источник: Facebook-страница Гринчук / © соцмережі

Сама Гринчук отметила, что во время ее работы не было никаких нарушений законодательства. Она подтвердила, что таких «фактов не может существовать в принципе».

Скриншот сообщения из Facebook / © Скриншот

Личная жизнь

Светлана Гринчук была замужем за предпринимателем Вячеславом Гринчуком (соучредитель ОО «Офис независимых экологов»), но сейчас пара разведена.

Это предположение СМИ подтверждается тем, что в декларации за 2023 год бывший муж уже не упоминается (в отличие от предыдущих лет), хотя на ее странице в Facebook статус стоит «В браке».

Супруги совместно проживали в киевской квартире Вячеслава, которая имела площадь 244,5 м². По неподтвержденной информации, развод мог произойти после 2022 года, когда Гринчук сосредоточилась на карьере. У пары есть общая дочь — Юлия.

В декларации за 2024 год Гринчук задекларировала зарплату около 1,2 млн грн, банковские активы и автомобиль Volvo 2020 года выпуска.

В то же время во время заседания ВАКС 12 ноября по делу о коррупции стало известно, что министерша Светлана Гринчук минимум трижды ночевала в квартире министра юстиции Германа Галущенко.

Министр юстиции Герман Галущенко (слева) и Министерство энергетики Светлана Гринчук / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Эти неожиданные детали были опубликованы из протокола визуального наблюдения. Гринчук прокомментировала это, заявив, что «ничего об этом не слышала».

Интересные факты о Светлане Гринчук

В 2024 году агентство USAID отметило Светлану Гринчук как реформатора, особенно подчеркнув ее роль как одной из немногих женщин в сфере украинской энергетики. Ее усилия позволили успешно внедрять реформы в секторе даже несмотря на полномасштабную войну.

Светлана Гринчук свободно владеет немецким и английским языками, что является значительным преимуществом для ведения переговоров с международными партнерами. В свободное время она увлекается чтением, музыкой, спортом (в частности, бадминтоном и велоспортом) и любит животных. Кроме того, Гринчук является автором более 20 научных работ в сфере климата, а ее диссертация имела прямое влияние на формирование государственной политики декарбонизации.

