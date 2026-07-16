От психолога к министру: что известно об Игоре Клименко, который может возглавить Минобороны вместо Федорова

Игорь Клименко и Михаил Федоров / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко рассматривается как одна из кандидатур на должность руководителя Минобороны. Однако глава государства еще не вносил в парламент представление о назначении нового министра обороны.

Что известно о вероятном новом министре обороны, его профессиональном пути и чем он отметился во время работы в силовых структурах — читайте в материале ТСН.ua.

Почему Зеленский рассматривает Клименко на должность министра обороны

Зеленский рассматривает Клименко как потенциального главу Минобороны, потому что, по его мнению, Федоров не смог навести порядок с проблемами мобилизации, а человек, долго работающий в силовом блоке, может этот вопрос решить.

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Глава государства подчеркнул, что у Клименка есть сильные стороны в вопросах поставок и необходимости упорядочения мобилизационных процессов, в частности устранения «бусификации».

«Что касается Клименко, он рассматривается как одна из кандидатур. Да, рассматривается мной. Я еще не подал соответствующие документы в парламент. Потому что министр обороны и министр иностранных дел вы знаете, что это отдельное, соответственно, голосование. У него есть очень сильные стороны. И как у Михаила есть очень сильные стороны», — сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве.

В то же время Зеленский отметил, что оба кандидата — и Федоров, и Клименко — имеют значительные преимущества, поэтому окончательное решение остается интригой.

Между тем, отставка Федорова вызвала массовые протесты по Украине. На протесты собрались тысячи людей против кадровых изменений в Минобороны. Сам Федоров рассказал, что вопрос о его увольнении еще не решен.

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По данным народного депутата Ярослава Железняка, Клименко отказывается возглавлять оборонное ведомство.

Основные факты по биографии

Игорь Клименко — генерал полиции первого ранга, доктор психологических наук, действующий руководитель Министерства внутренних дел, до этого был руководителем Национальной полиции. Он прошел путь от военнослужащего и рядового психолога к генералу полиции 1-го ранга и министру МВД.

По информации сайта МВД, он родился 25 октября 1972 в Киеве. В 1994 году окончил Харьковский военный университет. В 1994-1997 годах проходил военную службу в ракетной воинской части. Заочно окончил Одесский государственный университет и получил квалификацию психолога.

Свой карьерный путь в правоохранительной системе начал в далеком 1998 году. Являлся психологом управления по работе с личным составом Управления МВД Украины в Харьковской области.

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С марта 2002 по июнь 2002 — патрульный оперативного взвода специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово Специального миротворческого центра Института управления Национальной академии внутренних дел Украины.

В октябре 2013 защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности «Юридическая психология». А в 2014 окончил магистратуру Днепропетровского государственного университета внутренних дел по специальности «Правоведение».

Пришел в структуры Национальной полиции 2015 года. Начинал начальником Департамента кадрового обеспечения Национальной полиции Украины, а с сентября 2019 стал председателем Национальной полиции Украины.

После авиакатастрофы, в которой погиб министр внутренних дел Денис Монастырский, возглавил МВД.

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Миротворческая миссия

В начале 2000-х годов Клименко участвовал в миротворческой миссии. В частности, с 2001 года был специальным сотрудником Специального миротворческого центра при МВД Украины, а с июня 2002 проходил службу в составе оперативного взвода специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово, Югославии.

Награды

Во время своей карьеры в силовом блоке Клименко получил ряд наград. Это:

медаль «Защитнику Отечества»

отличие МВД Украины «За добросовестную службу» — I, II, III степеней

отличие МВД «Нагрудный знак „За отличие в службе“ — I, II степеней

«Почетный знак МВД Украины»

отличие МВД Украины «За безопасность народа» II ст.

Нагрудный знак «Крест Славы»

отличие МВД Украины «Огнестрельное оружие».

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров, но назначение руководителей МИД и Минобороны отложили до отдельного представления президента.

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