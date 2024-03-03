От российских обстрелов на Никопольщине пострадала женщина: фото разрушений

В воскресенье, 3 марта, российские оккупанты 11 раз атаковали территорию Никопольского района на Днепропетровщине. Враг применил артиллерию и дроны-камикадзе.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, россияне нанесли удары по районному центру, а также по Марганецкой и Покровской сельской громаде.

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“В последней есть пострадавшая. Это 51-летняя женщина. Она будет лечиться дома”, — уточнил Лысак.

По информации ОВА, вражескими обстрелами повреждены 13 частных домов и столько же хозяйственных построек, 2 здания уничтожены, повреждены 4 автомобиля, среди которых один легковой и грузовые.

В результате обстрелов также повреждена линия электропередач.

Напомним, оккупационная армия России утром 3 марта ударила по Корабельному району Херсона.

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