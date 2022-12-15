От российских обстрелов за сутки в Украине погибли 8 гражданских людей, еще 19 ранены

За минувшие сутки, 14 декабря, в результате российских обстрелов в Украине погибли 8 гражданских людей, еще 19 получили ранения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

От рук оккупантов погибли 8 мирных людей в четырех областях Украины.

"Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 14.12.2022 (по состоянию на 09:00 15.12.2022): Донецкая область — 2 погибших, 4 раненых; Запорожская область — 2 погибших, 1 раненый; Харьковская область; Харьковская область; — 3 погибших, 13 раненых", — сообщил Тимошенко.

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