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От российских обстрелов за сутки в Украине погибли 8 гражданских людей, еще 19 ранены

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
57
Время на прочтение
1 мин
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От российских обстрелов за сутки в Украине погибли 8 гражданских людей, еще 19 ранены

Российский обстрел на Запорожье / Фото: Facebook/Патрульная полиция Запорожье

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные села и города Украины, убивая гражданское население.

За минувшие сутки, 14 декабря, в результате российских обстрелов в Украине погибли 8 гражданских людей, еще 19 получили ранения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

От рук оккупантов погибли 8 мирных людей в четырех областях Украины.

"Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 14.12.2022 (по состоянию на 09:00 15.12.2022): Донецкая область — 2 погибших, 4 раненых; Запорожская область — 2 погибших, 1 раненый; Харьковская область; Харьковская область; — 3 погибших, 13 раненых", — сообщил Тимошенко.

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Дата публикации
Просмотры
57
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