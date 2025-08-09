- Дата публикации
От Руси до Украины: когда и почему изменилось название
Истоки слова Украина восходят еще к 1187 году, когда оно впервые появилось в Киевской летописи.
Об этом сообщил автор проекта «РЕАЛЬНА ІСТОРІЯ» Аким Галимов.
Название имело славянское происхождение и означало «родина» или «своя земля» — без всякой связи с толкованием «окраина», которое сейчас распространяет российская пропаганда.
В средневековье Русь оставалась международно известным названием. Исследователи сравнивают это с Германией: в мире ее знают как Germany, тогда как сами немцы называют свою страну Deutschland. В нашем случае Русь была международным названием, а Украина — внутренним.
С XV века, после того, как Московское царство присвоило себе название Русь, украинцы все чаще стали называть свою территорию Украиной. В эпоху казацкого государства это название уже появлялось на международных картах.
