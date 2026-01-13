От Сапфиры до Рагнара: самые интересные имена новорожденных в Украине

Родина / © iStock

Реклама

В Украине родители продолжали сочетать традиционные украинские имена с международными и редко употребляемыми вариантами, демонстрируя широкое разнообразие именных предпочтений в стране.

Об этом сообщили в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции Украины.

Самые популярные женские имена

В большинстве регионов Украины самые распространенные: София, Ева, Эмилия, Соломия, Мария, Злата, Милана. Эти имена остаются стабильными фаворитами среди родителей, демонстрируя сочетание классической украинской традиции и популярных международных вариантов.

Реклама

Самые популярные мужские имена

Среди мальчиков чаще всего выбирали такие имена: Артем, Матвей, Максим, Марк, Тимофей, Александр, Давид. Их популярность свидетельствует об устойчивых общенациональных тенденциях в мужских именах, которые сохраняют баланс между традиционным и современным звучанием.

Региональные особенности

Различия в именных предпочтениях заметны между разными областями:

Западные регионы: среди девочек популярны имена Соломия, Юстина, Ульяна, София, среди мальчиков — Марко, Демьян, Матвей.

Центральные и южные области: чаще выбирают Милана, Ева, София, Мария, Злата для девочек и Артем, Владислав, Богдан, Дмитрий для мальчиков.

Реклама

Восточные области: лидерами остаются София, Полина, Ева, Злата и Артем, Марк, Матвей, Тимофей, что демонстрирует склонность к общенациональным трендам.

Большие города и международные имена

В больших городах все больше родителей выбирают короткие и легко произносимые международные имена. Среди девочек это Мия, Эмма, Лия, Николь, среди мальчиков — Тео, Леон, Лукас, Марк. Такие имена удобны для произношения на разных языках и отражают глобализационные тенденции в украинских именах.

Редко употребляемые и уникальные имена

Наряду с популярными именами в Украине растет интерес к редко употребляемым и оригинальным именам. Во втором полугодии 2025 года среди девочек зафиксировано: Авиэлла, Теона, Сапфира, Ренесми, Ноэма, Ясмина, Киара; среди мальчиков — Эней, Тео, Один, Рагнар, Авенир, Силас, Златан. Хотя эти имена встречались единично, они формируют яркую картину современных именных предпочтений и отражают стремление родителей к уникальности.

Напомним, ранее мы писали о красивых и редких именах для мальчиков и девочек в 2025 году.