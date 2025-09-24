От СБУ до ТЦК: военный раскрыл количество служащих, которых можно отправить на фронт

Дмитрий Кухарчук

Реклама

Заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук с позывным «Слип» прокомментировал распространенный в Сети тезис, что на фронт нужно отправить госслужащих, правоохранителей, работников ТЦК и т.д.

В своем youtube-канале Кухарчук подсчитал количество служащих, готовых к боевым задачам.

Он привел данные из открытых источников, согласно которым на службе находятся:

Реклама

46 тысяч военных в территориальных центрах комплектования;

140 тысяч полицейских;

160 тысяч чиновников;

15 тысяч прокуроров;

40 тысяч работников СБУ.

По подсчетам «Слипа», согласно этим данным, если отнять от этого количества женщин, мужчин моложе 25 и старше 60 лет, примерно 250 тысяч человек потенциально могут участвовать в боевой подготовке.

«Сегодня Вооруженные силы Украины насчитывают 110 боевых бригад. Средняя комплектация боевых бригад составляет 60% от штатного расписания. То есть некомплект составляет 242 тысячи человек. По открытым данным, дополнительные 250 тысяч человек позволили бы укомплектовать бригады полностью и из остаточных 8 тысяч создать еще одну штурмовую бригаду», — сказал Кухарчук.

Ранее сообщалось, что в Украине насчитывается более 160 тыс. военных пенсионеров мобилизационного возраста, которые не присоединены к службе в армии.