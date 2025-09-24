- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 343
- Время на прочтение
- 1 мин
От СБУ до ТЦК: военный раскрыл количество служащих, которых можно отправить на фронт
По мнению Дмитрия Кухарчука, чиновники, полицейские и работники ТЦК могут оказаться решающей силой для ВСУ.
Заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук с позывным «Слип» прокомментировал распространенный в Сети тезис, что на фронт нужно отправить госслужащих, правоохранителей, работников ТЦК и т.д.
В своем youtube-канале Кухарчук подсчитал количество служащих, готовых к боевым задачам.
Он привел данные из открытых источников, согласно которым на службе находятся:
46 тысяч военных в территориальных центрах комплектования;
140 тысяч полицейских;
160 тысяч чиновников;
15 тысяч прокуроров;
40 тысяч работников СБУ.
По подсчетам «Слипа», согласно этим данным, если отнять от этого количества женщин, мужчин моложе 25 и старше 60 лет, примерно 250 тысяч человек потенциально могут участвовать в боевой подготовке.
«Сегодня Вооруженные силы Украины насчитывают 110 боевых бригад. Средняя комплектация боевых бригад составляет 60% от штатного расписания. То есть некомплект составляет 242 тысячи человек. По открытым данным, дополнительные 250 тысяч человек позволили бы укомплектовать бригады полностью и из остаточных 8 тысяч создать еще одну штурмовую бригаду», — сказал Кухарчук.
Ранее сообщалось, что в Украине насчитывается более 160 тыс. военных пенсионеров мобилизационного возраста, которые не присоединены к службе в армии.