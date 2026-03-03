Полиция устроила масштабную облаву на педофилов / © facebook/Андрей Небытов

Миграционная полиция совместно со следователями провела масштабную спецоперацию по противодействию сексуальной эксплуатации детей в Интернете.

О результатах работы сообщил заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Андрей Небитов в Facebook.

По словам чиновника, правоохранители разоблачили 15 человек, которым уже сообщено о подозрении. Злоумышленникам инкриминируется изготовление и сбыт детской порнографии, а также совершение сексуального насилия над несовершеннолетними.

Вопиющие факты преступлений

Полиция обнародовала детали нескольких наиболее резонансных случаев:

Тернопольщина: 35-летний мужчина через Telegram вербовал малолетних девушек для создания порноконтента. Установлено, что он долгое время насиловал 14-летнего ребенка, снимая преступления на видео для дальнейшей продажи.

Ровенщина: Задержан дельца, выбиравший жертвами детей из малообеспеченных семей. Фото и видео насилия он распространял на закрытых ресурсах за деньги.

Виннитчина: Частный предприниматель несколько месяцев сексуально эксплуатировал 12-летнюю девочку, которую завербовал в сети.

Луцк: Шокирующий случай зафиксирован на Волыни, где мать использовала свою трехлетнюю дочь для съемок порнографического характера.

Технологии на службе преступников

Андрей Небитов подчеркнул, что фигуранты пытались сохранять анонимность, используя VPN-сервисы, криптовалютные кошельки и закрытые онлайн-платформы.

«Даже в условиях войны обидчики детей не оставляют своих извращенных намерений. Если бы не своевременная работа полиции, количество пострадавших детей могло быть значительно больше», — подчеркнул начальник криминальной полиции.

Борьбу с такими вызовами осуществляют специализированные подразделения МИПОЛа (миграционной полиции), созданные в рамках евроинтеграционных процессов по противодействию сексуальной эксплуатации детей в цифровом пространстве.

Напомним, в Киеве педофил изнасиловал 7-летнюю дочь знакомых и все это запечатлел. Правоохранители задержали фигуранта и во время обыска изъяли у него компьютерную технику и флеш-носители со сценами детской порнографии на более 5 ТБ памяти. Теперь педофил может провести до 10 лет за решеткой.