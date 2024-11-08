От шахидной атаки в Одессе повреждена одна из старейших школ

Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру города.
В результате ночной атаки значительно повреждена одна из старейших школ Одессы — лицей 125.
Об этом сообщает в городском совете.
Школа в микрорайоне Кривой Балки полностью отремонтирована до полномасштабного вторжения.
От "шахидной" атаки выбиты окна, уничтожены мебель и двери, повреждена крыша и система отопления.
По словам директора городского Департамента образования и науки Елены Буйневич, работники заведения – сторожа – живы, они своевременно спустились в укрытие.
Читайте также:
- В Одессе в результате атаки повреждены стекла в многоэтажке и авто — соцсети
- Россияне нанесли массированный ракетный удар по Одесщине — что известно
- Труханов получил медаль "За верность украинскому народу": как отреагировали военные