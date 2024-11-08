Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

От шахидной атаки в Одессе повреждена одна из старейших школ

От шахидной атаки в Одессе повреждена одна из старейших школ

Работники заведения – сторожа – живы, они своевременно спустились в укрытие. / Фото: из соцсетей

Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру города.

В результате ночной атаки значительно повреждена одна из старейших школ Одессы — лицей 125.

Об этом сообщает в городском совете.

Школа в микрорайоне Кривой Балки полностью отремонтирована до полномасштабного вторжения.

От "шахидной" атаки выбиты окна, уничтожены мебель и двери, повреждена крыша и система отопления.

По словам директора городского Департамента образования и науки Елены Буйневич, работники заведения – сторожа – живы, они своевременно спустились в укрытие.

Читайте также:

В Одессе, вероятно, прилет в жилой дом

В Одессе, вероятно, прилет в жилой дом

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация