Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

От шампуров до "Багги": в Харьковской области обнаружили дома, которые оккупанты использовали как склады для награбленного

Дата публикации
Просмотры
498
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
От шампуров до "Багги": в Харьковской области обнаружили дома, которые оккупанты использовали как склады для награбленного

Забрать вещи оккупанты не успели во время стремительного бегства из Харьковщины.

На освобожденной Харьковщине правоохранители обнаружили тайники, где оккупанты хранили награбленное имущество. Здесь и стиральные машины, телевизоры, кофеварки, тостеры, ковры и много других бытовых вещей и приборов.

Об этом написал в социальной сети начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

В поселке Вильча в трех домах россияне оборудовали склад украденных у украинцев вещей, их упаковывали и планировали вывезти. Впрочем, во время наступления вооруженных сил бежали так быстро, что не успели все забрать.

Кроме бытовой техники, орки брали даже наборы для барбекю, шампуры, зонтики и "Багги".

Следователи нашли тайники похищенного оккупантами имущества Во время своей работы следователи нашли дома в пгт Вильча, в которые...

Опубликовано Сергеем БолвиновымПятница, 2 декабря 2022 г.

Сейчас полиция разыскивает владельцев этих вещей, чтобы отдать им украденное.

Напомним, что оккупанты прославились своим мародерством в Украине. Россияне воруют из домов украинцев бытовую технику, ювелирные украшения и даже женское белье, чтобы потом отправить награбленное своим родственникам.

Украинцы обнаруживали свои вещи, которые можно отследить, в 2000 километрах от дома. Или знаменитая история, когда российский оккупант из Бурятии украл камеру видеонаблюдения и установил ее внутри своего дома. Теперь владелец камеры в режиме онлайн может наблюдать за жизнью семейки захватчика.

Читайте также:

Вероятность атаки РФ по Украине: в ВМС ВС рассказали, есть ли ракеты в Черном и Азовском морях

SCM за 9 месяцев уплатила в бюджет более 60 млрд гривен налогов

Приревновал к жене: под Киевом 30-летний мужчина зарезал односельчанина (подробности, видео)

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
498
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация