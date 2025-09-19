ТСН в социальных сетях

От школы до университета за рубежом: как построить образовательную траекторию без ошибок? Новости компаний

Ориентируясь на статистику Министерства образования и науки Украины, можно с уверенностью сказать, что интерес к обучению в иностранных учебных заведениях среди украинцев не утихает. Международные студенты в 2025 году — это 300 тысяч человек. С учетом молодежи 18-22 лет, цифра возрастет. Куда все направляются и как сделать выбор, который оправдает усилия?

Чтобы разобраться в вопросах образования за рубежом для украинцев 2025, обратились за профессиональными комментариями к образовательному лидеру на рынке Украины и лучшему агентству Восточной Европы по версии ST Star Awards 2022 — Study.ua.

Международные школы за рубежом и чем они лучше

Образование за рубежом для украинцев — это совершенно новые подходы в преподавании, язык и культура, а также широкие возможности для развития:

  • Знание языка. Школьники совершенствуют навыки восприятия на слух, расширяют словарный запас. Все это придает уверенности на языковых экзаменах.

  • Международная программа. Школы позволяют освоить A-levels, GCSE, Advanced Placement и Abitur, а диплом становится билетом на престижные места в ТОП-ВУЗах мира.

  • Практика. Ученики применяют знания в реальной жизни. Например, английская сеть CATS College разрабатывает индивидуальный план. Для тех, кто мечтает связать жизнь с наукой, сильным центром является школа в Кентербери, для творческих личностей — кампус в Кембридже, признанный Оксфордом.

Среди направлений-лидеров согласно выводам Study.ua:

  1. Великобритания — 47,2%

  2. Ирландия — 19,4%

  3. Испания — 16,7%

Чтобы не прогадать с выбором, следует тщательно подготовиться.

Не Оксфордом единым: вузы и перспективы для трудоустройства

Высшее образование за рубежом — это не только Кембридж, Оксфорд и Гарвард. В начале года, на образовательном мероприятии от Study.ua, приоритетным направлением стали Нидерланды для более 22% выпускников. Второе место занял близкий сосед Украины — Польша, а 15,4% студентов выбрали Великобританию. Среди тех, кто мечтает о кампусах из голливудских фильмов (около 7%), преимущество получили американские вузы.

Стипендии в Европе позволяют покрыть хотя бы часть обучения, а в американских учебных заведениях — максимум 30%.

Университеты за рубежом имеют партнерские отношения с ведущими компаниями, открывая возможности для стажировки и трудоустройства.

ИИ, критическое мышление и финансовая грамотность: что в тренде в иностранном образовании

Зарубежные университеты уделяют большое внимание навыкам Soft Skills. Студенты учатся критически мыслить, анализировать информацию и становятся подкованными в предпринимательстве.

Стремительно развиваются STEM-науки (наука, технологии, инженерия и математика), а ИИ облегчает жизнь педагогов в условиях глобализации. Для стимуляции инновационного мышления активно внедряется искусство.

Значительное внимание уделяется ментальному здоровью и психоэмоциональному благополучию студента. Это позволяет поддерживать познавательный интерес и мотивацию, а также стимулирует к обучению на протяжении всей жизни.

Практические советы для достижения цели

«Поступить в высшие и средние учебные заведения за рубежом — это осуществимая мечта. Чтобы достичь цели, следует включить следующие аспекты в подготовительный процесс:

  • Совершенствуйте язык. Чтобы сдать экзамен, следует ориентироваться на уровень В2 по шкале CEFR.

  • Получайте практический опыт. Тренируйтесь проходить собеседование с друзьями, участвуйте в проектах, стажировках и волонтерстве.

  • Обращайтесь к экспертам. Глубокая экспертиза и опыт в области международного образования — гарантия успеха.

Действуйте сейчас, а не «как-нибудь потом». В зарубежных вузах вступительная кампания начинается уже за год до начала обучения.

— Диана Хоменко, эксперт по международному образованию Study.ua

Образовательное событие №1 для украинских школьников

Когда есть желание, возможности находятся. Убедиться в этом позволяет Study.ua. Имея 25-летний опыт, партнерские отношения с 580 учебными заведениями, компания организует самые масштабные мероприятия, которые собирают тысячи украинских семей.

В этом году образовательная выставка Kyiv Hybrid состоится 27 и 28 сентября в отеле Fairmont.

Посетителей ждут:

  • Представители 130 школ и университетов из 14 стран.

  • Личное и онлайн-общение с представителями вузов.

  • Академические программы для 100% поступления.

Не упустите шанс спланировать будущее — с поддержкой, сопровождением и четкими шагами к мечте!

Регистрируйтесь на сайте, чтобы получить приглашение.

