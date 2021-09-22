От штрафа и до лишения свободы: в Украине начали осуждать водителей электросамокатов

От штрафа и до лишения свободы: в Украине начали осуждать водителей электросамокатов

В основном водителей самокатов привлекают к административной ответственности, но в Украине уже есть три уголовных дела, где фигурируют "самокатчики".

В Украине начали наказывать водителей самокатов, повлекших ДТП. За нарушение правил дорожного движения таких водителей штрафуют и даже приговаривают к условному лишению свободы.

Как сообщается на платформе "Опендатабот", в Едином реестре судебных решений зафиксировано 3 уголовных дела, связанные с ДТП на электросамокате. В двух случаях суд признал виновным именно водителей самокатов.

В одном из дел № 336/7734/20, говорится о том, как водительница самоката ехала с ребенком по тротуару и сбила женщину. В результате столкновения потерпевшая получила травмы средней тяжести, из-за чего длительное время провела в больнице и была вынуждена установить эндопротез, чтобы снова иметь возможность передвигаться.

В этом деле суд признал водительницу самоката виновной по ст. 291 УК Украины и назначил наказание — 1 год условного заключения, возмещения стоимости лечения (112 160 гривен), а также морального вреда в размере 23 000 гривен и половины расходов на юридическое сопровождение. Интересно, что в обвиняемый не забрали права управления и вернули самокат, на котором произошел инцидент.

Во втором случае водитель самоката сбил девушку на велосипеде. Из-за чего его признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 291 УК Украины, и назначили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан — 3400 гривен на тот момент.

Кроме того, виновника обязали уплатить потерпевшей 70 000 гривен морального ущерба и 37 216 гривен материального.

Сейчас в Украине большенство столкновений и ДТП, связанных с вождением самокатов, квалифицируются как административное нарушение. В судебном реестре зафиксировано 16 дел, связанных с ДТП с участием электросамокатов. Количество ДТП и несчастных случаев с электросамокатов увеличивается, как и увеличивается и сумма штрафов для водителей такого транспорта.

За нарушение ПДД за административным постановлением еще год назад водители платили штраф 340 грн, а уже в 2021 году сумма штрафа составляет 850 грн.

В основном водителей самокатов привлекают к ответственности за 124 ст. административного кодекса: повреждение транспортных средств и другого имущества. Согласно этой статье, водители самокатов принадлежат к участникам дорожнього движения.

Напомним, ради безопасности участников дорожного движения столичных операторов проката электросамокатов обязали снизить максимальную скорость движения до 20 км/ч.

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