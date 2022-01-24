От сильных морозов до снегопадов и оттепели: прогноз погоды в Украине на последнюю неделю января

От сильных морозов до снегопадов и оттепели: прогноз погоды в Украине на последнюю неделю января

Неделя также обещает быть богатой на осадки в виде снега.

Погода в последнюю неделю первого месяца 2022 года, 24-30 января, в Украине будет разной – от морозов в начале до оттепели ближе к выходным.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, понедельник в стране морозный. Во вторник, 25 января, в западных областях ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег, температура ночью 12-17° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла (в Карпатах ночью 17-22°, днем 6-11° мороза ). На остальной территории небольшой снег, лишь в большинстве северных областей без осадков, температура ночью 8-13°, на юге и юго-востоке 4-9° мороза, днем 2-7° мороза. На дорогах страны местами гололедица. Ветер северный с переходом в западных и северных областях на юго-западный, 5-10 м/с.

26 и 27 января в стране ожидается небольшой снег (в юго-восточной части местами). Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица. Температура в западных областях ночью 1-6° мороза, днем около 0°, в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 3-8° мороза, на остальной территории ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.

С пятницы в Украине существенно потеплеет. Так, 28 января, а также на выходных, 29-30 января, в стране местами будет идти умеренный снег, в южной части преимущественно без осадков. Температура ночью 2-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на высокогорье Карпат ночью и днем 7-12° мороза, 28 января в восточных и северо-восточных областях ночью 7-12°, днем 1- 6° мороза.

В Киеве 24 января без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 6-8° мороза. 25 января в столице будет без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 5-7° мороза.

26-28 января в Киеве будет идти снег (ночью 27 января без осадков, ночью 28 января умеренный снег). На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 1-3° мороза. На выходных, 29-30 января, в столице также будет снежить. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.

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