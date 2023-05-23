Международное признание, несмотря на скандалы: какие планы трансформации Шевченковской премии у нового главы комитета

В этом году впервые в истории Национальной премии имени Тараса Шевченко лауреатам не была вручена премия 9 марта, в день рождения Кобзаря.

Актер и экс-министр культуры Евгений Нищук стал главой комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. У премии много проблем с членами комиссии, с тем, кто будет эту премию получать. Однако задачи, которые необходимо выполнить, позволят полностью разблокировать работу и закрыть все текущие вопросы, возникшие из-за ряда скандалов.

Об этом заявил Евгений Нищук в эфире "Завтрака с 1+1".

Он отметил, что, прежде всего, стоит задача сформировать достойный состав самого комитета, то есть по каждой номинации должны быть представлены авторитетные люди, к которым будет доверие культурного сообщества. "Это позволит полностью разблокировать работу и закрыть текущие вопросы, стоящие перед нами, вопросы с членами комиссии, с тем, кто будет в этом году эту премию получать", — прокомментировал председатель комитета.

Он подчеркнул, что даже указ о его назначении показал, что Шевченковская премия жива, к ней есть большое любопытство и это очень важно: “Когда-то она обрастала разными архетипными вещами, но сейчас она жива. Значит, к ней есть любопытство, оно авторитетно. Шевченковская премия — это акт борьбы с русским миром, поэтому ее можно еще больше трансформировать и вынести на международный уровень в том смысле, что сейчас такой большой градус интереса к Украине.

Вчера, 22 мая, в день перезахоронения Шевченко, должна была состояться церемония награждения. Был обнародован список лауреатов, который определял предварительный состав Шевченковского комитета, но они сложили полномочия. Поэтому практически остановилась вся дальнейшая работа, рассказал Евгений Нищук.

По его словам, была анонсирована дополнительная номинация, которая охватила или каждое направление, или отдельные направления, которые касались бы художников, которые пишут, снимают или создают работы, посвященные борьбе украинского народа против оккупанта.

Председатель комитета отметил, что номинация логична и анонсирована: “Но я сейчас единолично не могу принимать решения. Соответственно, не могу говорить, когда пройдет сама церемония награждения. Очевидным фактом является то, что эта церемония награждения должна пройти в этом году. Параллельно должна начаться работа по определению номинантов, которые будут в 2024 году”.

Евгений Нищук очертил первоочередные задачи: “Сложилась такая ситуация и я понимаю, что в первую очередь мы должны собрать весь состав комитета, его должен утвердить президент, мы должны подать эту концепцию, обсудить эту номинацию, которую мы проводим, до какого срока, когда мы сделаем сводный список всех лауреатов.

Важно определить членов комитета, которым будет доверие, подчеркнул Евгений Нищук: “Моя идея, мои чистые помыслы говорят о том, что мы имеем, во-первых, самих членов комитета определить таких, к которым есть доверие по всем направлениям. Каждый член комитета представит по своему усмотрению, чтобы не было давления, в том числе от председателя, от любого другого эксперта, которые будут проводить большую выборочную работу и давать на усмотрение самому комитету”.

Председатель комитета отметил, что это практика, которая в последние годы имела тенденцию: "Очевидно, что очень важно, чтобы экспертная среда знала все вышедшие за последнее время работы всех тех прекрасных и гениальных художников, которые могут промотировать украинскую культуру".

Критики говорят, что нынешние лауреаты не нравятся власти. Однако Евгений Нищук считает, что премию вручат всем: “Нельзя говорить сейчас о каких-то датах, потому что это зависит от графика и протокола самого президента. Логична была бы дата, если мы будем делать дополнительную номинацию, 9 ноября — День украинской письменности и языка и День работников культуры. Была бы логика закрыть все вопросы в этом году”.

Напомним, что ранее были названы победители Шевченковской премии.

Позже одного из лауреатов обвинили в связях с РФ. Одним из лауреатов стал литературовед Михаил Назаренко. Впрочем, оказалось, что у него тесные связи с Россией.

Назаренко получил престижную премию за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792-1883" в двух частях.

Причиной скандала является то, что в 2021 году он приобщился к переводу книг на русский, а также издавал свои работы в стране-агрессорке.

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