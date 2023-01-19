От Скниловской трагедии до Броваров: семь самых масштабных авиакатастроф Украины

В Броварах под Киевом продолжается ликвидация последствий аварии вертолета, упавшего на детский сад. В результате авиаикатастрофы погибли 15 человек, в том числе высшее руководство МВД, 25 человек получили травмы.

ТСН.ua напоминает о семи крупнейших авиакатастрофах времен независимости Украины.

Катастрофа возле Салоников

Украинский пассажирский самолет Як-42 17 декабря 1997 года разбился вблизи греческого города Салоники, погибли 70 человек. Большинство пассажиров летели в Грецию отмечать Рождество.

Рейс по маршруту Киев-Одесса-Салоники выполнялся самолетом Boeing 737. На промежуточной посадке в Одессе была обнаружена неисправность двигателя, что исключало его дальнейший полет.

Авиакомпания "Аэросвит" не смогла заменить неисправный "Боинг" другим собственным, поэтому была вынуждена заключить договор об аренде самолета Як-42 "Львовских авиалиний", чтобы завершить рейс.

Самолет в условиях плохой погоды и темного времени суток отклонился от курса и врезался в склон горы в 70 км от аэропорта. Из людей на борту никто не выжил.

Расследование причин аварии длилось несколько лет. Верховный суд Греции в 2005 году назвал виновными в трагедии как пилотов самолета, так и диспетчеров, проявивших преступную халатность и не предпринявших достаточные меры по предотвращению аварии.

Скниловская трагедия

Во время авиашоу на военном аэродроме "Скнилов" во Львове 27 июля 2002 года истребитель Су-27 упал на зрителей. В результате авиакатастрофы погибли 77 человек, сотни людей получили ранения. Оба пилота успели катапультироваться уже после контакта самолета с землей и получили незначительные повреждения.

Авария произошла, поскольку самолет Су-27 выполнял фигуры высшего пилотажа на малой высоте и задел дерево, а затем бетонное покрытие аэродрома. Истребитель упал в толпу людей, взорвался и загорелся.

Причиной крушения назвали отклонение от полетной задачи и ошибку в пилотировании. Уголовные дела были возбуждены против 12 человек, причастных к организации авиашоу.

К тюремному заключению были приговорены пилоты Су-27 и представители командования 14-го авиационного корпуса. Четырех генералов суд оправдал. Пилоты своей вины не признали.

Падение истребителя в толпу людей во Львове было признано одной из самых масштабных мировых катастроф за время авиашоу. После Скнилова проводить авиашоу в Украине запретили.

Скниловская трагедия

Сбитие Ил-76 в Луганске

Самолет Ил-76 с украинскими военными был сбит во время АТО на Донбассе 14 июня 2014 года неподалеку от Луганска. На борту самолета находилось 40 десантников и 9 членов экипажа, все они погибли.

Ил-76 заходил на посадку, когда был сбит из ПЗРК "Игла". Исполнителями были наемники из российского ЧВК "Вагнер".

Украинская прокуратура квалифицировала это событие как теракт. Суд заочно приговорил главарей террористов "ЛНР", причастных к сбитию самолета, к пожизненному заключению.

Гибель 49 находившихся на борту самолета военных стала наибольшей потерей с начала АТО и крупнейшей на то время единовременной потерей Вооруженных сил Украины за весь период независимости.

MH17 на Донбассе

17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью был сбит пассажирский Boeing-777 малазийских авиалиний рейса МН17. Погибли 298 человек – 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Международная следственная группа установила, что самолет был сбит ракетой из российского ЗРК "Бук". Прокуроры и следователи установили подозреваемых в причастности к сбитию "Боинга". В 2019 году Украина передала уголовные производства коллегам из Нидерландов.

Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года заочно признал виновными в убийстве пассажиров и экипажа самолета рейса МН17, а также в действиях, приведших к падению самолета, трех обвиняемых – граждан России Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. В то же время, суд оправдал еще одного обвиняемого – Олега Пулатова.

Кремль назвал решение суда в Гааге "политическим заказом" и отказался признать свою причастность к катастрофе. Также Москва отказалась выдавать Нидерландам заочно осужденных фигурантов дела.

Фото: Associated Press

Катастрофа "Боинга-737" над Тегераном

В Иране 8 января 2020 года упал пассажирский Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", совершавший рейс из Тегерана в Борисполь. Погибли все находившиеся на борту 176 человек — в частности, граждане Украины, Ирана, Канады. По количеству жертв авиакатастрофа вошла в пятьдесят крупнейших в мире.

Руководство Ирана пыталось списать катастрофу на техническую неисправность и лишь через трое суток признало, что пассажирский самолет якобы "случайно" сбили двумя ракетами силы противовоздушной обороны. По словам иранских официальных лиц, причиной трагедии стал человеческий фактор.

В июне 2021 года Тегеран официально предъявил обвинения в авиакатастрофе против 10 военнослужащих, но их имена были обнародованы только в январе 2022 года.

Украина неоднократно обвиняла Иран в непрозрачном расследовании и сокрытии обстоятельств катастрофы. Официальный Киев настаивает, что катастрофа была "террористическим актом в отношении украинского самолета". Кроме того, Иран до сих пор не выплатил компенсацию родственникам погибших.

Фото: Associated Press

Падение Ан-26 в Чугуеве

Возле города Чугуев в Харьковской области 25 сентября 2020 года упал военный самолет Ан-26, выполнявший учебный полет. В самолете находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба. Из 27 человек на борту погибли 26 человек.

Выяснилось, что во время захода на посадку самолет потерял высоту и столкнулся с землей на расстоянии около 1500 м от взлетной полосы аэродрома.

Правительственная комиссия назвала шесть приведших к трагедии факторов, среди которых технические неисправности и ошибки экипажа.

Государственное бюро расследований 18 декабря 2020 года объявило подозрение командующему Воздушными силами ВСУ Сергею Дроздову в халатном отношении к служебным обязанностям, что повлекло тяжкие последствия. Следователи подозревают, что к управлению самолетом допустили человека без должного опыта. Также о подозрении сообщили лицам, непосредственно отвечавшим за организацию полетов. Точку в деле должен поставить суд.

Авиакатастрофа в Броварах

В Броварах Киевской области утром 18 января 2023 года вертолет ГСЧС упал на здание детсада, в результате вспыхнул пожар. На борту находились 9 человек: 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство министерства, а также 3 члена экипажа ГСЧС.

Жерствами трагедии стали не менее 15 человек, из них 3 ребенка. В частности погиб министр внутренних дел Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Травмы получили не менее 25 человек (из них 15 взрослых и 10 детей).

Фото: Associated Press

В ГСЧС сообщили, что разбившийся вертолет неоднократно привлекался к выполнению задач по транспортировке личного состава в места чрезвычайных ситуаций. Этот борт использовался чаще всего, учитывая возможность одновременно перевозить достаточное количество людей. Экипаж судна был опытным, имел необходимое количество часов налетов.

Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что сейчас рассматриваются "все возможные версии аварии". Досудебное расследование поручено следователям СБУ.

Спикер Службы безопасности Украины Артем Дихтяренко сообщил на брифинге, что в настоящее время рассматриваются несколько версий трагедии, среди которых — нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

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