"От слов к фактам": Боррель рассказал, в каком типе вооружения нуждается Украина для победы в войне

Страны Запада должны увеличить объемы и темпы предоставления военной поддержки Киеву для противостояния российской агрессии, поскольку Украина находится в критической ситуации с точки зрения боеприпасов.

Об этом заявил в воскресенье, 19 февраля, во время конференции по безопасности в Мюнхене вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, парадокс в том, что Украина получила много аплодисментов, но имела вооружение. Он отметил необходимость увеличения военной помощи Украине.

"Президент Зеленский и украинский народ получили много аплодисментов, но мало вооружения. В этом и весь парадокс. Украина борется и платит высокую цену своими жизнями. Эта война повлияла на нас и весь мир, на нашу безопасность. Мы — важнейшие тренеры украинской армии. конца года 30 тысяч украинских солдат пройдут тренировки благодаря нашей военной миссии. Но еще многое предстоит сделать впереди. Мы должны быть быстрее. Мы должны увеличить и ускорить нашу военную помощь Украине", — отметил Боррель.

Верховный представитель ЕС подчеркнул, что первое срочное задание, которое должна сделать Европа, — это вооружить Украину.

"Мы вчера сказали, все европейские лидеры, что Россия не может выиграть эту войну. Что Украина должна победить. Поэтому надо перейти от слов к фактам и ускорить нашу военную поддержку Украины, поскольку Украина находится в критической ситуации с точки зрения наличия боеприпасов", – сказал он.

По его словам, ЕС потратил слишком много времени на принятие критически важных решений, в частности, по предоставлению танков.

"Все знают, что для победы в классической войне тебе нужны танки. Ты не выиграешь войну без этого вида оружия. Члены Союза должны быстро предоставить Украине оружие, которое у них есть, к тому, которое они уже пообещали предоставить", — высказался Боррель.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "нейтральным" странам отсидеться не получится, поэтому им следует передать Украине необходимое оружие и технику, в частности, авиацию, дальнобойные ракеты и снаряды.

Ранее польский генерал призвал Запад "разоружиться" ради Украины.

В свою очередь премьер Британии будет просить западных партнеров удвоить военную помощь Украине.

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