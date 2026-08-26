От старого дома до жилья мечты: украинка показала, во что превратила недвижимость за $5 тысяч

Анастасии Сокол приобрела старый дом в Одесской области

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Мечта об уютном жилье на природе толкнула жительницу Одесщины на смелый эксперимент: приобрести заброшенное здание без удобств и собственноручно дать ему вторую жизнь. После масштабной реконструкции стоимость недвижимости существенно выросла, однако наибольшей ценностью для хозяев стало спокойствие и пространство.

Об этом рассказала Анастасии Сокол в TikTok.

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История покупки и масштабы работ

Анастасия Сокол с мужем мечтала о собственном доме в селе, поэтому еще в 2021 году купила старый дом в Одесской области за $5 тыс. По словам девушки, сейчас подобное жилье стоит уже около $30 тыс.

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К моменту приобретения дом был полностью заброшенным. Там не было никаких условий, даже воды. А территория вокруг заросла сорняками и кустарниками из-за того, что в помещении пять лет никто не жил. Сначала пара планировала обустроить там обычную дачу, но впоследствии это место стало для них постоянным домом.

«Работы было куча, от новой пристройки до ландшафтного сада. И это еще не конец. Мы не делали идеальный ремонт, но создали свой островок уюта. Нам говорили, что лучше было купить новый дом, а не восстанавливать старый, но мы удовлетворены. Самое главное — это природа, пространство, спокойствие вокруг и относительная автономность», — рассказала девушка.

Перепланировка и особенности ремонта

Первоначально глиняный дом имел площадь около 60-65 квадратных метров. Затем пара достроила еще примерно 25 квадратов для ванной, котельной или технической комнаты и гардеробной. На эту пристройку потратили около 10 тысяч долларов, и хотя в гардеробной еще продолжаются работы, в общем жилье уже полностью готово.

Во время масштабного ремонта новые владельцы снесли часть старых стен и построили новые, установили новые окна, изменили систему отопления и обустроили теплый пол, полностью демонтировав старые гнилые деревянные доски. Отдельным элементом отопления стала большая печь, которую по заказу изготовил мастер из Винницкой области. Она обошлась примерно в $2 тыс. и теперь обогревает весь дом.

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Дальнейшие планы и нюансы старого дома

Поскольку основная часть дома саманная, хозяева столкнулись с определенными специфическими трудностями. Как отметила Анастасия, в помещении накапливается влага, поэтому в будущем они планируют сделать качественную вентиляцию и утеплить стены.

«Нам никто не подсказал, что в саманном доме есть свои нюансы», — пояснила она.

После завершения основного этапа работ в доме сформировали уютное пространство: кухню-гостиную, спальню, офис, ванную и техническое помещение. Часть мебели супруги приобрели готовыми, а остальные сделали своими силами.

Напомним, собственный дом на Сицилии по цене чашки кофе — именно такую возможность предлагает итальянский город Наро. Жилье продают за 1 евро даже иностранцам, однако настоящие расходы начинаются уже после покупки.

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