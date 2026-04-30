Реклама

В среду, 29 апреля, во время очередного полуторачасового телефонного разговора Путин пожаловался Трампу на якобы украинские атаки по гражданским объектам на российской территории, предложив временное перемирие на 9 мая. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что инициатива главы Кремля прекратить огонь как раз на 9 мая исключительно прагматичная. Он переживает за свое пропагандистское событие — ежегодный парад «победобесия» — потому что не способен обеспечить безопасность даже в Москве из-за перегруженной российской ПВО.

ТСН.ua уже писал, что впервые за 20 лет нынешний парад на Красной площади состоится в «усеченном формате» без техники из-за «террористической угрозы» со стороны Киева. На этой неделе Путину пришлось лично публично признать последствия ударов по НПЗ в Туапсе, где даже произошла утечка в море, а в городе несколько раз падал нефтяной дождь и объявляли частичную эвакуацию. Глава Кремля обвинил в этом Украину, потому что российские войска «продвигаются на линии боевого столкновения», а Киев «ежедневно теряет территорию». Правда, западные разведки отмечают, что это на самом деле это Россия сталкивается с огромными проблемами, теряя ежемесячно на фронте больше (по словам президента Зеленского в марте потери России были наибольшими за всю войну — более 35 тыс.), чем способна рекрутировать.

В то же время блокировка в России соцсетей, в частности Telegram, и запрет выезда российским призывникам за границу через Беларусь свидетельствуют о возможной подготовке Кремля к масштабной мобилизации по образцу сентября 2022 года. Последние заявления Путина указывают, что, несмотря на огромную дыру в бюджете, существенно поврежденную ударами нефтепереработку и проблемы с набором новых солдат останавливаться он не собирается. Правда, это также может быть и дымовой завесой, чтобы выторговать максимум на переговорах о прекращении огня или заморозке войны.

Реклама

Поэтому в этом тексте ТСН.ua рассмотрит три возможных сценария дальнейшего развития событий:

продолжение войны; временное перемирие; заморозка по корейскому сценарию.

Сценарий №1 — продолжение войны

Свежие данные соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС) за 20-27 апреля свидетельствуют, что 48% украинцев ожидают завершения войны в 2027 году. При этом 38% из них говорят именно о второй половине следующего года. В то же время доля тех, кто готов терпеть войну столько, сколько будет необходимо, продолжает уменьшаться: если в марте таких было 54%, то к концу апреля — уже 48%.

В новой книге «Война будущего» академик, первый секретарь СНБО Владимир Горбулин и директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак отмечают, что при кратко- и среднесрочном прогнозировании, вероятно, три-пять лет война будет сохранять комбинированный характер с развитием тренда интеграции ИИ. Следующее же десятилетие будет отмечаться стремительным переходом к войне нового типа — соревнования интеллектуальных платформ.

В Европе это прекрасно понимают. Именно поэтому сотрудничают с Украиной — единственной, имеющей на европейском континенте опыт ведения войны нового поколения в условиях, когда военный выход США из Европы — это уже свершившийся факт и только вопрос времени. Так, в среду, 29 апреля, Дональд Трамп написал в Truth Social, что США сейчас изучают и анализируют возможность сокращения численности своих войск в Германии. И дело не только в образах Трампа на Европу или его пылком публичном споре с канцлером Мерцем по поводу войны против Ирана.

Реклама

Речь идет о долгосрочной американской стратегии, согласно которой конвенционная защита Европы — исключительная проблема самой Европы. Страны члены ЕС должны быть заинтересованы в интеграции Украины в общее европейское пространство безопасности — Евросоюз и НАТО. Однако ключевые европейские лидеры говорят, что это невозможно, пока идет война. В то же время Украина должна самостоятельно сдерживать российскую угрозу в пределах своих границ. При этом, по словам президента Зеленского, союзники просили Украину не избивать по энергетической инфраструктуре России на фоне войны на Ближнем Востоке и ценового нефтяного шока.

В этих условиях сценарий №1 — продолжение войны с сохранением условного статус-кво выглядит наиболее реалистичным.

В комментарии для ТСН.ua глава Направления «Региональная безопасность и исследование конфликтов» Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», ассоциированная исследовательница LSE Ideas, главного аналитического центра по внешней политике при Лондонской школе экономики Мария Золкина отметила, что при этом статус не окупается. военных кампаний, останется более или менее предполагаемая линия фронта без прорывов с российской и украинской стороны.

«Не будет изменений и на дипломатической ниве, потому что не будет подписано ни режим тишины в виде каких-то договоренностей, ни тем более какого-то более всеобъемлющего договора об урегулировании. В пользу сценария сохранения условного статус-кво с некоторыми некардинальными изменениями говорят несколько факторов», — отмечает Мария Золкина.

Реклама

Первый, по ее словам, это отсутствие дипломатического давления со стороны США на Европу и Украину для подписания мира на любых условиях, выгодных России.

Второй — возможности Украины противиться невыгодному миру за последний год частично увеличились за счет третьего фактора.

Третий — изменение позиции самой Европы, которая сначала пыталась подстроиться под Трампа, а сейчас четко говорит ему «нет», полноценно самостоятельно финансируя Украину без американской помощи и готовясь отражать российскую агрессию в одной из стран-членов НАТО без помощи американцев.

Четвертый — ограниченность российских ресурсов. В то же время, они еще не до конца исчерпаны.

Реклама

«Еще некоторое время на этом топливе Россия может протянуть — год точно — когда у нее нет возможности сломать линию фронта или организовать коллапс украинской обороны. Так называемая весенняя кампания россиян началась и завершилась почти незаметно с точки зрения анализа перемен на фронте. Потому что у россиян, очевидно, уже нет ресурсов. У Украины есть ресурсы для асимметричной борьбы, но не для наземных операций. Однако постепенно технологическое преимущество будет на стороне Украины. Мы сейчас довели до максимума свои возможности уничтожать российскую военную и нефтеперерабатывающую инфраструктуру, имея возможности бить почти на 2 тыс. км вглубь России», — заключает Мария Золкина.

Сценарий №2 — временное перемирие

В свежем отчете Transatlantic dialog center эксперты отмечают, что видения ЕС и США по прекращению войны России против Украины существенно отличаются. Приоритет администрации Трампа — быстрое прекращение огня, избегая возложения ответственности за войну на Россию и оказывая большее давление на Киев, чем на Москву. из-за войны на Ближнем Востоке, которая длится уже более двух месяцев, переговоры в треугольнике США-Украина-Россия в тупике. В то же время, после последнего телефонного разговора с Путиным, Трамп заявил, что глава Кремля был готов заключить соглашение, но некоторые люди усложнили этот процесс.

Президент США не сказал, что это за люди, добавив, что предложил Путину ввести небольшой режим прекращения огня. В четверг, 30 апреля, Владимир Зеленский сообщил, что поручил украинским представителям связаться с командой президента Трампа и выяснить детали российского предложения о краткосрочной тишине: речь идет о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем.

«Наше предложение — прекратить огонь долгосрочно, гарантировать надежную безопасность для людей и долговременный мир. Украина готова работать ради этого в любом достойном и эффективном формате», — сказал президент Зеленский, добавив позже, что россияне хотят, чтобы парад прошел спокойно и после этого возобновить атаки.

Реклама

В разговоре с ТСН.ua аналитик European Policy Institute Kyiv (EPIK) и Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) Андреас Умланд подчеркивает, что в Европе большой интерес, чтобы все закончилось, люди очень боятся распространения войны. К сожалению, есть и те, кто считает, что Украина должна пойти на какой-то компромисс, отдать территории и т.д. Однако большинство людей выступает за увеличение давления на Россию, чтобы такое перемирие произошло.

«Сейчас для этого больше возможностей, чем годом ранее. Экономическая ситуация в России стала хуже. В Москве могут подумать, что хотя бы временное перемирие им тоже нужно. Думаю, в Украине понимают, что оно будет только временным. Потом все это может восстановиться. Однако для Украины это будет шанс, когда можно поговорить о гарантиях безопасности, вступлении в какие-то структуры, в которые Украину сейчас боятся включить. Поэтому если такой шанс действительно появится, лучше пойти на перемирие. Конечно, Россия этим тоже воспользуется, потому что может быть, например, меньше санкций. Но в целом больший шанс будет именно для Украины», — считает Андреас Умланд.

Однако Россия уже не раз демонстрировала незаинтересованность даже в краткосрочном прекращении огня. Именно поэтому для реализации сценария №2 в Кремле выдвигается нереалистическое условие — территориальные уступки. Недавно Владимир Зеленский раскрыл детали переговоров с американцами: администрация Трампа предоставит Украине гарантии безопасности только после выхода украинской армии из Донбасса. И, судя по недавнему заявлению Мерца, вступление Украины в ЕС в Европе тоже связывают с территориальными уступками со стороны Украины.

Сценарий №3 — заморозка по корейскому сценарию

В большом репортаже из Южной Кореи и интервью с южнокорейским генералом ТСН.ua много писал о том, почему окончание войны России против Украины по так называемому корейскому сценарию маловероятно. Однако этот сценарий продолжают обсуждать как в самой Украине, так и на Западе, в частности, в администрации Трампа.

Реклама

Напомним, что корейский сценарий предполагает не только тупик в войне из-за истощения сторон. Заморозка Корейской войны по 38 параллели 1953 года стала возможной после смерти Сталина. Более того, после достижения Корейского соглашения о перемирии, которое Сеул так никогда и не подписал, США и Южная Корея подписали Договор о взаимной обороне, предусматривающий помощь в случае нападения и позволяющий Америке размещать свои войска в Республике Корея. И в настоящее время в Южной Корее дислоцируется 28,5 тыс. американских военных. Ничего подобного американцы не предлагают Украине.

К тому же, ассоциированная старшая аналитика Центра «Новая Европа» Наталья Бутырская напоминает ТСН.ua, что Корейская война была все же гражданской, к которой после Второй мировой войны присоединились разные стороны, а США и СССР условно разделили свои зоны влияния по 38 параллели. Затем возникли военные действия между уже сложившимися идеологически противоположными правительствами, стремившимися объединить страну под своим руководством. Когда американцы увидели, что все это может закончиться установлением коммунистического режима, США вошли, но под эгидой ООН.

Мы сейчас под эгидой ООН даже миротворческий контингент не сможем привлечь. И к моменту, когда уже шли переговоры, там стоял иностранный контингент, была разделена параллель и стороны остановились. У нас не гражданская война — это война России против Украины. На данный момент идут разные дискуссии по поводу того, что мы не можем восстановить контроль над своей территорией. Поэтому когда говорят о корейском сценарии, единственное сходство — это замораживание войны. Но Россия на это не согласна, требуя отдать украинские территории, которые не может завоевать», — объясняет Наталья Бутырская.

Пока эксперт не видит, как Украина может позаимствовать для себя так называемый корейский сценарий. Именно поэтому, оценивая вероятность реализации сценария №3, следует говорить о возможности замораживания войны по нынешней линии боевого столкновения.

Реклама

Более всего это подпадает под сценарий Минска-2 — вторых Минских договоренностей, которые существовали с 2015 по 2022 год. И Украина неоднократно отмечала, что готова обсуждать возможность установления долгосрочного прекращения огня с одновременным получением гарантий безопасности со стороны США и ЕС, сохранением численности украинской армии и вооруженной помощи. Категорически против этого Путин. Продолжающиеся уже больше года попытки американского посредничества показали, что администрации Трампа ближе скорее позиция Москвы, чем Киева. Европа, как видим, не в силах увеличить давление на Россию, чтобы усилить позицию Украины за столом переговоров.

Новости партнеров