От стоматолога — на операционный стол: в Ровенской области ребенок вторую неделю находится в реанимации после удаления зуба

От стоматолога — на операционный стол: в Ровенской области ребенок вторую неделю находится в реанимации после удаления зуба

Врачи восемь часов оперировали девочку, теперь ей нужны дорогостоящие лекарства.

В Ровенской области ребенок уже вторую неделю находится в реанимации после удаления зуба.

Врачи восемь часов оперировали девочку, теперь ей нужны дорогостоящие лекарства.

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С просьбой о помощи в благотворительный фонд "Скарбниця Надії" обратился врач-анестезиолог Ровенской областной детской больницы Александр Дейнеко.

На вопрос, что произошло с девочкой, врач кратко написал "ребенок уже вторую неделю в реанимации после удаления зуба, нагноилось, 8 часов операция шла, сепсис, гнойный медиастенит, гнойный перикардит, флегмона шеи".

Фонд заказал лекарство на первые дни. Но никакой информации для благотворителей об Алине нет, мама практически не может говорить. Она рассказала только, что лечили зуб, заложили лекарство, девочке стало хуже, потом решили зуб вырвать, а потом все как в тумане. Все хуже и хуже, в областную детскую больницу девочка попала в тяжелом состоянии, хотя родители обращались к врачам, не сидели дома сложа руки.

Сейчас Алина на грани, но шансы у нее есть, она молодая и сильная. В больнице дают по максимуму все, что могут – самые дорогие антибиотики, обезболивающие, специальное питание, иммуноглобулин, перевязочные материалы. Но этого недостаточно.

"Приобрести больше лекарств в больнице сейчас нет возможности, в 2022 году НСЗУ не перечислила на счет больницы ни копейки. Все ждут деньги хотя бы на зарплату, потому что за январь выплачено медработникам по 1 500 гривен. И в таких условиях врачи восемь часов оперируют ребенка, а потом сами же ищут для нее помощь", — сообщили в благотворительном фонде

Списки лекарства составляют день в день, в зависимости от состояния девушки, не забегая далеко вперед.

Но это космические суммы для семьи из села Люхча Сарненского района, которая сейчас считает каждую копейку. Поэтому родители и врачи просят о помощи небезразличных. Реквизиты – в сообщении Фонда.

Напомним, ранее Украину всколыхнуло видео жестокого обращения с ребенком в одной из стоматологических клиник Ровно.

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