От сторонника Путина к отказу от гражданства России: кто такой Александр Невзоров

От сторонника Путина к отказу от гражданства России: кто такой Александр Невзоров

Что известно о российском журналисте Александре Невзорове — читайте в материале ТСН.ua.

Предоставление гражданства Украины

Предоставление гражданства Украины Александру Невзорову / Фото: Instagram

3 июня 2022 года Александр Невзоров сообщил, что он и его жена Лидия получили украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед Украиной. Однако на сайте президента Украины нет официального указа о получении Александра Невзорова гражданства.

Сам Невзоров написал: "Об украинском гражданстве. Без лишних слов. Каждый сам делает свой выбор. Важно понимать, что третьего варианта нет. Я встаю на сторону жертвы. И я очень благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять. среди них место. Также он добавил, что жертвой в этой войне выступает Украина, а преступником – Россия.

О предоставлении Невзоровым документов на получение украинского гражданства 3 июня 2022 также сообщил и ряд российских СМИ. Разнее об этом заговорил в телеграмме и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, который добавил в свои публикации копию письма украинского МИД в Национальную полицию от 28 апреля относительно проверки лиц Невзорова и его жены Лидии для возможной выдачи гражданства. Однако подтвердить подлинность этих документов невозможно.

Краткая биография Невзорова

Родился Александр Глебович Невзоров 3 августа 1958 г. в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург, Россия). В детстве его воспитывали бабушка и мать. Дед Невзорова по материнской линии, Георгий Владимирович Невзоров, был генералом Министерства госбезопасности, а в период между 1946 и 1955 годом возглавлял Управление МГБ СССР по борьбе с бандитизмом Литовской ССР. Тогда же он занимался борьбой с так называемыми "лесными братьями" (партизанское сопротивление против советской власти в странах Балтики). По словам Александра, в детстве он часто с адъютантом деда приходил на конспиративные квартиры, где священники РПЦ Московской патриархии докладывали о своих прихожанах.

Мать Галина Георгиевна работала журналисткой в газете "Смена". А о своем отце Александр рассказывал мало, утверждая, что никогда его не видел.

Учился в школе с углубленным изучением французского языка, а затем поступил в Московскую духовную семинарию, однако был отчислен с четвертого курса. Впоследствии поступил в Литературный институт имени Горького, затем учился в Ленинградском университете (филологический факультет), но так и не окончил ни одного высшего учебного заведения.

Деятельность

С 1993 по 2007 год Александр Невзоров был депутатом Государственной думы РФ / Фото: commons.wikimedia.org

В разные годы своей жизни был послушником в монастыре РПЦ, пел в церковном хоре, работал каскадером, хранителем в музее, репортером, грузчиком, сценаристом, литературным секретарем. Также являлся членом редакционной коллегии газеты "День" Александра Проханова, членом Думы Российского национального собора и организационного комитета Фронта Национального спасения. Как журналист освещал боевые действия в Приднестровье, Балтике, Югославии, Чечне, Карабасе, Ираке. Являлся редактором Санкт-Петербургского телевидения.

Всероссийскую известность Александр Невзоров получил во времена перестройки, когда вел авторскую программу на Пятом канале (тогда Ленинградское телевидение), которая называлась "600 секунд".

С 1994 по 1998 год работал у олигарха Бориса Березовского как консультант-аналитик и консультант правительства РФ. В период между 1993 и 2007 годами Александр Невзоров являлся депутатом Государственной думы России. На время ушел из политики и политической журналистики. Однако с ноября 2001 по декабрь 2002 года вместе с Михаилом Леонтьевым был соведущим аналитической программы "Другое время" на Первом канале.

С июля 2007 по январь 2009 года Александр Невзоров посвятил себя журналистике. Вел авторскую колонку в журнале "Профиль", а позже в еженедельнике "Однако". Также был ведущим интернет-передачи "Уроки атеизма", выпуски которой продолжались в среднем 9 минут.

С ноября 2015 вел совместно с Василием Уткиным программу "Паноптикум" на телеканале "Дождь". А с января 2017 года был постоянным гостем программы Невзоровские среды, которая еженедельно выходила на радиостанции Эхо Москвы.

По словам самого Невзорова, он с 2006 года работал советником Константина Эрнста – генерального директора "Первого канала". Также он дает частные лекции за границей и медикам на латыни (за гонорар).

Отношение Александра Невзорова к Путину и Украине

Александр Невзоров / Фото: Instagram

В 2012 году во время президентских выборов в Российской Федерации Александр Невзоров не только агитировал за Владимира Путина, но и был его доверенным лицом. В то же время он утверждал, что он является "единственным, кто сможет удержать от катастрофы ежесекундно разваливающуюся империю". До Первой чеченской войны, как рассказывал сам Невзоров, он был ярым патриотом и даже имперцем. Но после всего происходящего в Чечне он понял, что ни одна империя или идея империи не стоят вдовьего и материнского горя, жертв среди гражданского населения.

Во время своего выступления в 2019 году Александр Невзоров утверждал, что больше не считает себя ни "православным", ни "российским государственником". В вопросе российской агрессии против Украины полностью стоял на стороне украинского государства. Хотя военных наемников-диверсантов, сосланных на восток Украины, называл "друзьями" и одновременно признавал, что они "террористы". Об аннексии Россией Крыма сказал следующую фразу: "Лежала окровавленная, без сознания Украина, а из сумочки у нее торчал Крым. Россия его забрала. Это называется мародерство".

В то же время, во время различных выступлений Александр Невзоров указывал, что во всем происходящем, в том числе и в российской агрессии, нет вины Владимира Путина, ведь российский диктатор просто приспосабливается к тому, чего желает российский народ. В свое время российский журналист и блоггер поддержал предоставление автокефалии Православной Церкви Украины (тогдашняя УПЦ Киевского патриархата).

После начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины Александр Невзоров полностью стоял на стороне украинских войск и интересов. Весной 2022 года он уехал в Израиль, чтобы провести там открытую лекцию. 23 марта 2022 г. Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило против него уголовное дело, ведь в его действиях Россия усмотрела "общественное распространение фейков о действиях вооруженных сил Российской Федерации". Как указывало следствие, 9 марта и 19 марта в своем инстаграмме и на ютуб-канале Александр Невзоров опубликовал информацию об обстреле российскими войсками роддома в украинском городе Мариуполь. Хотя в список "иностранных агентов" российский блоггер и журналист попал еще в апреле.

Большинство своих выпусков на собственном ютуб-канале Александр Невзоров заканчивал фразой "Слава Украине!" Также Невзоров, рассказывая о полке "Азов", отмечал, что там служат замечательные люди, не имеющие отношения к нацистам.