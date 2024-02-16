От строительных скандалов до коррупционных схем Минобороны: что известно о "путь" Игоря Гринкевича

Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич, попавший в коррупционный скандал, за последний месяц держал 2 подозрения: за попытку дать 500 тыс. долларов взятки работнику ДБР и за сделки с закупками одежды и белья для ВСУ.

Как ему все эти годы удалось избегать ответственности и что мы еще не знаем об Игоре Гринкевиче, пишет NGL.media.

Впервые Гринкевича обвинили в служебном подлоге, когда он стал совладельцем уже упомянутой "Строительной компании Верховина". Однако через год постановление и приговор отменили, дело направили на новое судебное разбирательство. Во время реставрации Армянского собора продолжалась еще несколько лет, в 2016 году суд даже направил ее на дополнительное расследование, но спустя еще два года она закончилась ничем.

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Занимаясь своей репутацией, после 2011 года он лично он уже не фигурировал в уголовных производствах, хотя связанные с ним компании неоднократно упоминали в судебных постановлениях.

"Эти предприятия то уклонялись от уплаты налогов, то не выполняли заказы, то завышали цены. В офисах его компаний проводили обыски, но сам Игорь Гринкевич не получал уведомлений о подозрении", — говорится в сообщении.

"Укрэнерго"

Одно из самых громких расследований – сотрудничество Игоря Гринкевича с ГП "Укрэнерго" в 2019-2020 годах. По данным полиции, работники "Укрэнерго" вступили в сговор с "фактическими владельцами ООО "Визин Рич" для завладения бюджетными средствами".

В этот раз дело снова "ничем" не завершилось.

"По крайней мере, в судебном реестре отсутствует приговор, имеются лишь решения о ходе расследования до апреля 2021 года. Тогда со счетов предприятий группы семьи Гринкевичей сняли арест", — говорится в сообщении.

Роман Гринкевич

Сын Игоря Гринкевич – Роман Гринкевич – непосредственно руководил бизнесом, утверждает в разговоре с NGL.media один из его сотрудников.

Основной компанией, которой руководил Гринкевич-младший, был "Строительный Альянс Монтажпроект". Тогда журналистов заинтересовал тендер на строительство военного городка на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области. При этом часть работы фактически проделала другая компания, с которой потом не рассчитались.

"На тот момент руководителем компании был Роман Гринкевич, именно он подписывал документы. А учредителем был указан житель Житомира Артем Гамоцкий, ранее неоднократно судимый за уголовные преступления. Собственно, и сейчас Гамоцкий обвиняется по двум уголовным делам — о разбое и краже. В 2022 году его мобилизовали в ВСУ, и рассмотрение этих дел приостановлено. Сегодня единоличным владельцем компании является Роман Гринкевич", — говорится в сообщении.

Вместе с отцом он фигурирует в новом, самом громком для семьи, скандале, связанном с закупками Министерства обороны Украины.

Новые схемы

Снова о семье Гринкевичей вспомнили осенью 2023 года.

"В октябре Счетная палата опубликовала отчет, в котором говорится, что "Трейд лайнс ритейл" не поставил и вещевого имущества на 585,4 млн грн по семи договорам, заключенным в феврале 2023-го. Так же «Строительная компания Ситиград» не поставила одежду на 493,5 млн грн и "Строительный Альянс Монтажпроект" на 425,1 млн грн. Обе компании имели по пять договоров с Минобороны", — говорится в сообщении.

Уже через месяц, на территории таможенного поста "Чайки" у Киевской таможни изъяли комплекты нижнего белья, боевые рубашки, футболки летние и другие вещи.

"Их перевозили тремя грузовиками "MAN" на выполнение ранее заключенных договоров с Министерством обороны. Поставщиками были указаны уже упомянутые ранее "Трейд Лайнс Ритейл", "Строительная компания Ситиград" и "Строительный Альянс Монтажпроект"", — говорится в расследовании.

В ДБР проинформировали, что в уголовном производстве по мошеннической схеме Гринкевича и его семьи наложен арест на недвижимость, автомобили бизнесмена, членов его семьи – жены, сына и тещи, а также двух соучастников и подконтрольных им обществ. В ДБР инициировали вопрос о наложении ареста на недвижимость Морозюк и еще одного соучастника.

В Госбюро расследований анонсировали арест имущества Сони Морозюк – бывшей невесты Романа Гринкевича, подозреваемого в мошенничестве с поставкой одежды для ВСУ.

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