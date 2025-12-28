От Сызрани до Крыма: Украина нанесла серию болезненных ударов по тылу армии РФ

ВСУ отработали по НПЗ, понтонам и базам окупантов

В ночь на 28 декабря украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ и другие объекты оккупантов.

Удар подтверждает Генеральный штаб ВСУ.

Зафиксировано попадание ударных БПЛА по территории завода с последующим пожаром.

В Генштабе напомнили, что ежегодный объем переработки этого предприятия составляет от 7 до 8,9 млн тонн нефти. Следует заметить, что нефтеперерабатывающий завод «Сызранский» является частью энергетического тыла РФ и задействован в обеспечении российской армии.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

© Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Кроме этого, Силы обороны Украины успешно поразили:

место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Черноморского (оккупированный Крым),

ремонтное подразделение из состава 1435 мотострелкового полка вблизи населенного пункта Антрацит (оккупированная часть Луганской области),

понтонную переправу неподалеку от Никоновки,

склад хранения БпЛА типа «Шахед» в Макеевке в Донецкой области.

Потери неприятеля уточняются.

Также подтверждены результаты недавнего поражения завода по переработке нефтепродуктов «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в Волгоградской области РФ. В результате удара был поврежден трубопровод нефтепродуктов и технологическая установка производства масел.

Ранее сообщалось, что Силы обороны подожгли один из самых больших НПЗ России.