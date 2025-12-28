От телемарафона до полигона: присоединившийся к ВСУ журналист назвал ошибки в подготовке мобилизованных

Вадим Карпяк о реальном положении дел в учебных центрах / © скриншот с видео

Известный украинский журналист и присоединившийся к рядам Сил обороны экс-ведущий телемарафона Вадим Карпьяк прошел БЗВП (Базовая общевойсковая подготовка) и рассказал о своих первых впечатлениях от службы.

Об этом журналист и военный написал в Facebook.

Карпьяк уточнил, что его наблюдения касаются только собственного опыта в учебном лагере 95-й бригады при 199 учебном центре ДШУ.

Журналист подчеркнул, что подготовка новобранцев проводилась хорошо — насколько это разрешали обстоятельства.

«После этих двух месяцев никто не может сказать, что едет в зону боевых действий неподготовленный. Стрельба, такмед, противодействие дронам, РЭБ, работа группами, инженер, топография, связь», — отметил он.

По словам военного, 90% его инструкторов на полигоне — люди с реальным боевым опытом, поэтому их советы максимально ценны.

В то же время Карпьяк признал, что не все мобилизованные хотят учиться. Причиной тому он видит «бусификацию».

«Люди машут рукой на свою подготовку буквально со словами: „Да нах*р оно мне нужно“. Частично проблема в элементарной лености. Но не в последнюю очередь играет роль то, что большинство оказались в учебном центре не по своей воле. Каждый мобилизованный имеет свою историю, согласно которой именно его мобилизация — акт высшей государственной несправедливости. Чаще эти истории не проходят испытания фактчекингом», — пишет журналист.

Недостатки ТЦК

По его словам, есть случаи, когда действительно ТЦК мобилизует мужчин, игнорируя их документы о праве на отсрочку. И когда эти документы приходят в часть, то этих мобилизованных списывают.

Тем не менее, журналист предупреждает: система ТЦК несовершенна, но ее радикальная перестройка во время войны несет риск полной остановки мобилизации и обвала фронта.

Пролемма СЗЧ

Карпьяк отметил, что Служба психологической поддержки персонала (ППП) вместо работы с мотивацией бойцов вынуждена заниматься бюрократией.

По его предположению, кроме ощущения несправедливости мобилизации, на СЗЧ в учебных центрах толкают «драконовские» ограничения. К примеру, на использование телефонов.

«Это вызывает негодование солдат. Если мы здесь, чтобы защищать в первую очередь свои семьи, как нам объясняют, то важно поддерживать контакт с семьями и знать, что с ними все в порядке. Но мы лишены регулярного общения с ними. Мы не знаем, что с семьями после ночи обстрелов, а семьи не знают, что с нами. Это вызывает нервную реакцию, возмущение, волнение и как следствие возможное СЗЧ. Знаю о таких случаях», — объясняет военный.

Другие недостатки, которые можно исправить

Еще одним недостатком на полигонах является отсутствие четкого расписания занятий в неделю.

«Или другой пример. Каждый курсант ДШВ должен пройти психологическую полосу препятствий. Это такая инициация, своеобразное посвящение в десантники, после чего нам должны выдать шевроны, которые теперь ты можешь носить по праву. И вот мы встали в 4 утра. Прошли 4 километра в полной выкладке. Преодолели полосу препятствий. Вернулись пешком 4 километра назад, черные от дыма как черти, уставшие, но безумно гордые собой и в приподнятом настроении, ожидая торжественного вручения шевронов. Но вместо этого вечером нас повели на ночные инженерные учения. А шевроны сказали выдадут где-нибудь потом. И в один момент весь подъем и гордость курсантов за себя смыл в трубу злости на командиров и армию, которая внезапно меняет правила по ходу игры и поэтому глупо потеряла прекрасный момент создать у людей хорошую эмоцию с привязкой к ВСУ», — рассказывает Карпяк.

Дата публикации 16:32, 01.10.25 Количество просмотров 2320 Ведущий телемарафон Вадим Карпяк объявил о своей мобилизации

