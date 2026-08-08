"От удара к видео - одна минута": военный обозреватель напомнил о смертельной опасности съемок "прилетов"

Ракета / © ТСН.ua

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Военный обозреватель Богдан Мирошников подверг резкой критике публикацию видео с мест российских ракетных ударов сразу после атаки. По его словам, такие кадры могут фактически помогать врагу осуществлять объективный контроль и корректировать дальнейшие удары.

Об этом он написал в своем Telegram-канале после очередной баллистической атаки.

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Мирошников обратил внимание, что после одного из последних ударов ответные видео начали появляться в Telegram практически мгновенно.

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"От удара до публикации видео - тупо одна минута", - возмутился обозреватель.

По его словам, российские военные внимательно следят за публикуемыми после обстрелов кадрами, ведь за ними можно оценить последствия атаки.

Особо опасными Мирошников назвал ситуации, когда видео появляются в Сети еще до завершения воздушной тревоги или когда угроза повторного удара сохраняется.

Обозреватель утверждает, что Россия уже неоднократно повторно применяла баллистические ракеты спустя примерно 15–20 минут после того, как в Сети появлялись кадры последствий первой волны атаки.

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«Они смотрят все видео, которые у нас выкладываются. И с помощью наших "операторов" корректируют удары», - подчеркнул Мирошников.

Он также призвал обратить внимание не только на людей, снимающих места попаданий, но и на Telegram-каналы, оперативно распространяющие такие материалы.

По мнению обозревателя, после лет полномасштабной войны проблема мгновенной публикации кадров российских ударов требует более жесткой реакции.

Напомним, что в Киеве и пригороде раздались взрывы.

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