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- Украина
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От удара молнии загорелся Дом молитвы в Хмельницкой области: возник масштабный пожар (фото)
Молния попала в культовое сооружение в Хмельницкой области.
В Хмельницкой области молния вызвала пожар в культовом сооружении, охватившем площадь в 250 квадратных метров.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Из-за пожара обрушилась крыша здания, что значительно усложнило работу спасателей. Под обломками конструкций образовались новые очаги горения. Несмотря на сложности, пожарные оперативно справились с огнем. Жертв и пострадавших удалось избежать.
Напомним, в селе Поповка Карловской общины произошел пожар в доме, впоследствии там обнаружили тело 17-летней девушки. Полиция начала уголовное производство.