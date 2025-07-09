ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
263
Время на прочтение
1 мин

От удара молнии загорелся Дом молитвы в Хмельницкой области: возник масштабный пожар (фото)

Молния попала в культовое сооружение в Хмельницкой области.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Молния попала в Дом молитвы в Хмельницкой области

Молния попала в Дом молитвы в Хмельницкой области

В Хмельницкой области молния вызвала пожар в культовом сооружении, охватившем площадь в 250 квадратных метров.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Из-за пожара обрушилась крыша здания, что значительно усложнило работу спасателей. Под обломками конструкций образовались новые очаги горения. Несмотря на сложности, пожарные оперативно справились с огнем. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Из-за пожара обрушилась крыша здания.

Из-за пожара обрушилась крыша здания.

От удара молнии занялся Дом молитвы в Хмельницкой области.

От удара молнии занялся Дом молитвы в Хмельницкой области.

Напомним, в селе Поповка Карловской общины произошел пожар в доме, впоследствии там обнаружили тело 17-летней девушки. Полиция начала уголовное производство.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie