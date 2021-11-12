От удара мотоцикл опрокинуло через авто: на Закарпатье в жутком ДТП погибла 16-летняя девушка

От удара мотоцикл опрокинуло через авто: на Закарпатье в жутком ДТП погибла 16-летняя девушка

В полиции устанавливают причины ДТП.

В селе Ольховцы Тячевского района Закарпатской области 12 ноября в 9:00 утра произошло ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка.

Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.

По данным полиции, 18-летний парень и 16-летняя девушка ехали на мотоцикле. Юноша не справился с управлением и врезался в автомобиль Mercedes, за рулем которого находился 29-летний мужчина.

Мотоцикл от удара опрокинуло через автомобиль. На месте ДТП погибла 16-летняя девушка, 18-летний парень был госпитализирован. Водители автомобиля и мотоцикла на момент ДТП были трезвыми.

Правоохранители установили, что у мотоцикла даже не было государственного номера. В полиции открыли производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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