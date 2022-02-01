От удара отбросило на встречную полосу: в Полтаве женщину насмерть сбили маршрутка и автомобиль (фото)

От удара отбросило на встречную полосу: в Полтаве женщину насмерть сбили маршрутка и автомобиль (фото)

Причины ДТП устанавливаются.

В Полтаве во вторник, 1 февраля, в ДТП погибла 59-летняя женщина. Потерпевшую сбили маршрутка и автомобиль.

Об этом сообщили в Нацполиции Полтавской области.

ДТП произошло в 7:00 на улице Европейской, 128. Там женщину сначала сбила маршрутка "Рута". От удара пострадавшую отбросило на встречную полосу, где ее переехал автомобиль Toyota Corolla.

ГУ Национальной полиции в Полтавской области

Потерпевшая погибла на месте аварии. Личность покойной установили. Это – местная жительница 1963 года рождения. Она, по предварительным данным, перебегала дорогу в запретном месте.

Полиция открыла производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, если они повлекли смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

ГУ Национальной полиции в Полтавской области

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