От удара отбросило на встречную полосу: в Полтаве женщину насмерть сбили маршрутка и автомобиль (фото)

Причины ДТП устанавливаются.
В Полтаве во вторник, 1 февраля, в ДТП погибла 59-летняя женщина. Потерпевшую сбили маршрутка и автомобиль.
Об этом сообщили в Нацполиции Полтавской области.
ДТП произошло в 7:00 на улице Европейской, 128. Там женщину сначала сбила маршрутка "Рута". От удара пострадавшую отбросило на встречную полосу, где ее переехал автомобиль Toyota Corolla.
Потерпевшая погибла на месте аварии. Личность покойной установили. Это – местная жительница 1963 года рождения. Она, по предварительным данным, перебегала дорогу в запретном месте.
Полиция открыла производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, если они повлекли смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
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